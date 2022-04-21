49.157,11TL
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Stokta var.
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49.157,11 TL TL () İşaretlenen seçenekler dahildir. İlk aylık ödemeyi ve bazı seçenekleri içerir. Detaylar
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2021 Apple MacBook Pro (1...
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2021 Apple MacBook Pro (16 inç, 10 çekirdekli CPU’ya ve 16 çekirdekli GPU’ya sahip Apple M1 Pro çip, 16 GB RAM, 1 TB SSD) - Uzay Grisi

5 yıldız üzerinden 5,0 3 değerlendirme
Önceki Fiyat: 53.944,99TL Daha fazla bilgi

Önceki Fiyat: Amazon.com.tr’deki bir ürün için müşteriler tarafından son 30 gün içinde ödenen en düşük fiyat anlamına gelir.
Daha fazla bilgi
Fırsat Fiyatı: 49.157,11TL
İndiriminiz: 4.787,88TL (% 9)
Fiyatlara KDV dahildir.
12 aya varan taksit seçenekleri Taksitler
world
en uygun
Dönem Aylık Tutar Vade Farkı Toplam Tutar
2x ay 24.578,55 TL ücretsiz 49.157,11 TL
3x ay 16.385,70 TL ücretsiz 49.157,11 TL
6x ay 8.192,85 TL ücretsiz 49.157,11 TL
9x ay 5.756,84 TL* 2.654,48 TL 51.811,59 TL
12x ay 4.383,17 TL* 3.441,00 TL 52.598,11 TL
bonus
Dönem Aylık Tutar Vade Farkı Toplam Tutar
2x ay 24.578,55 TL ücretsiz 49.157,11 TL
3x ay 16.385,70 TL ücretsiz 49.157,11 TL
6x ay 8.192,85 TL ücretsiz 49.157,11 TL
9x ay 5.948,01 TL* 4.374,98 TL 53.532,09 TL
12x ay 4.571,61 TL* 5.702,22 TL 54.859,33 TL
axess
Dönem Aylık Tutar Vade Farkı Toplam Tutar
2x ay 24.578,55 TL ücretsiz 49.157,11 TL
3x ay 16.385,70 TL ücretsiz 49.157,11 TL
6x ay 8.192,85 TL ücretsiz 49.157,11 TL
9x ay 5.915,23 TL* 4.080,04 TL 53.237,15 TL
12x ay 4.534,74 TL* 5.259,81 TL 54.416,92 TL
advantage
Dönem Aylık Tutar Vade Farkı Toplam Tutar
2x ay 24.578,55 TL ücretsiz 49.157,11 TL
3x ay 16.385,70 TL ücretsiz 49.157,11 TL
6x ay 8.192,85 TL ücretsiz 49.157,11 TL
9x ay 5.969,85 TL* 4.571,61 TL 53.728,72 TL
12x ay 4.592,09 TL* 5.948,01 TL 55.105,12 TL
maximum
Dönem Aylık Tutar Vade Farkı Toplam Tutar
2x ay 24.578,55 TL ücretsiz 49.157,11 TL
3x ay 16.385,70 TL ücretsiz 49.157,11 TL
6x ay 8.192,85 TL ücretsiz 49.157,11 TL
9x ay 5.948,01 TL* 4.374,98 TL 53.532,09 TL
12x ay 4.571,61 TL* 5.702,22 TL 54.859,33 TL
cardfinans
Dönem Aylık Tutar Vade Farkı Toplam Tutar
2x ay 24.578,55 TL ücretsiz 49.157,11 TL
3x ay 16.385,70 TL ücretsiz 49.157,11 TL
6x ay 8.192,85 TL ücretsiz 49.157,11 TL
9x ay 5.855,15 TL* 3.539,31 TL 52.696,42 TL
12x ay 4.481,49 TL* 4.620,77 TL 53.777,88 TL
paraf
Dönem Aylık Tutar Vade Farkı Toplam Tutar
2x ay 24.578,55 TL ücretsiz 49.157,11 TL
3x ay 16.385,70 TL ücretsiz 49.157,11 TL
6x ay 8.192,85 TL ücretsiz 49.157,11 TL
9x ay 5.969,85 TL* 4.571,61 TL 53.728,72 TL
12x ay 4.592,09 TL* 5.948,01 TL 55.105,12 TL
bankkart
Dönem Aylık Tutar Vade Farkı Toplam Tutar
2x ay 24.578,55 TL ücretsiz 49.157,11 TL
3x ay 16.385,70 TL ücretsiz 49.157,11 TL
6x ay 8.192,85 TL ücretsiz 49.157,11 TL
9x ay 5.789,61 TL* 2.949,43 TL 52.106,54 TL
12x ay 4.411,85 TL* 3.785,10 TL 52.942,21 TL
* Vade farkı dahildir.

KDV dahildir, toplam ücrete kargo bedeli eklenecektir.

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KDV dahildir, toplam ücrete kargo bedeli eklenecektir.
* Vade farkı dahildir.

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Bu ürün hakkında

  • CPU, GPU ve yapay öğrenme performansında büyük bir artış için Apple M1 Pro veya M1 Max çip
  • Pro iş akışlarını her zamankinden de hızlı tamamlayabilmeniz için 10 adede kadar çekirdekle yapılandırılabilen CPU ile 2 kata kadar daha hızlı performans
  • 32 adede kadar çekirdekle yapılandırılabilen GPU ile yoğun grafiklere sahip uygulamalarda ve oyunlarda 4 kata kadar daha hızlı performans
  • 5 kata kadar daha hızlı yapay öğrenme performansı için 16 çekirdekli Neural Engine
  • 21 saate varan daha uzun pil ömrü
  • Her şeyi hızlı ve akıcı bir şekilde yapabilmeniz için 64 GB'a kadar birleşik bellek
  • Uygulamaları ve dosyaları anında açabilmenizi sağlayan 8 TB’a kadar süper hızlı SSD depolama
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Müşteri Yorumları

5 yıldız üzerinden 5,0
5 / 5 yıldız
3 genel puan
5 Yıldız
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4 yıldız 0% (%0) %0
3 yıldız 0% (%0) %0
2 yıldız 0% (%0) %0
1 yıldız 0% (%0) %0

Şu ülkeden en iyi değerlendirmeler: Türkiye

Amazon Customer
5 yıldız üzerinden 5,0 Sağlam ambalaj ve hızlı tedarik.
Türkiye’de 21 Nisan 2022 tarihinde değerlendirildi
Doğrulanmış Alışveriş
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Mustafa Çolakoglu
5 yıldız üzerinden 5,0 Zirve?
Türkiye’de 18 Mart 2022 tarihinde değerlendirildi
Doğrulanmış Alışveriş
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Burhan Emre Uzun
5 yıldız üzerinden 5,0 Güzel ürün.
Türkiye’de 20 Şubat 2022 tarihinde değerlendirildi
Faydalı
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