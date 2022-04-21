Satış yapmak mı istiyorsunuz?
2021 Apple MacBook Pro (16 inç, 10 çekirdekli CPU’ya ve 16 çekirdekli GPU’ya sahip Apple M1 Pro çip, 16 GB RAM, 1 TB SSD) - Uzay Grisi
|Önceki Fiyat:
| 53.944,99TL
Daha fazla bilgi
Önceki Fiyat: Amazon.com.tr’deki bir ürün için müşteriler tarafından son 30 gün içinde ödenen en düşük fiyat anlamına gelir.
Daha fazla bilgi
|Fırsat Fiyatı:
|49.157,11TL
|İndiriminiz:
|4.787,88TL (% 9)
|Fiyatlara KDV dahildir.
12 aya varan taksit seçenekleri Taksitler
* Vade farkı dahildir.
KDV dahildir, toplam ücrete kargo bedeli eklenecektir.
Tüm taksit bilgilerini göster
world
★ en uygun
|Dönem
|Aylık Tutar
|Vade Farkı
|Toplam Tutar
|2x ay
|24.578,55 TL
|ücretsiz
|49.157,11 TL
|3x ay
|16.385,70 TL
|ücretsiz
|49.157,11 TL
|6x ay
|8.192,85 TL
|ücretsiz
|49.157,11 TL
|9x ay
|5.756,84 TL*
|2.654,48 TL
|51.811,59 TL
|12x ay
|4.383,17 TL*
|3.441,00 TL
|52.598,11 TL
bonus
|Dönem
|Aylık Tutar
|Vade Farkı
|Toplam Tutar
|2x ay
|24.578,55 TL
|ücretsiz
|49.157,11 TL
|3x ay
|16.385,70 TL
|ücretsiz
|49.157,11 TL
|6x ay
|8.192,85 TL
|ücretsiz
|49.157,11 TL
|9x ay
|5.948,01 TL*
|4.374,98 TL
|53.532,09 TL
|12x ay
|4.571,61 TL*
|5.702,22 TL
|54.859,33 TL
axess
|Dönem
|Aylık Tutar
|Vade Farkı
|Toplam Tutar
|2x ay
|24.578,55 TL
|ücretsiz
|49.157,11 TL
|3x ay
|16.385,70 TL
|ücretsiz
|49.157,11 TL
|6x ay
|8.192,85 TL
|ücretsiz
|49.157,11 TL
|9x ay
|5.915,23 TL*
|4.080,04 TL
|53.237,15 TL
|12x ay
|4.534,74 TL*
|5.259,81 TL
|54.416,92 TL
advantage
|Dönem
|Aylık Tutar
|Vade Farkı
|Toplam Tutar
|2x ay
|24.578,55 TL
|ücretsiz
|49.157,11 TL
|3x ay
|16.385,70 TL
|ücretsiz
|49.157,11 TL
|6x ay
|8.192,85 TL
|ücretsiz
|49.157,11 TL
|9x ay
|5.969,85 TL*
|4.571,61 TL
|53.728,72 TL
|12x ay
|4.592,09 TL*
|5.948,01 TL
|55.105,12 TL
maximum
|Dönem
|Aylık Tutar
|Vade Farkı
|Toplam Tutar
|2x ay
|24.578,55 TL
|ücretsiz
|49.157,11 TL
|3x ay
|16.385,70 TL
|ücretsiz
|49.157,11 TL
|6x ay
|8.192,85 TL
|ücretsiz
|49.157,11 TL
|9x ay
|5.948,01 TL*
|4.374,98 TL
|53.532,09 TL
|12x ay
|4.571,61 TL*
|5.702,22 TL
|54.859,33 TL
cardfinans
|Dönem
|Aylık Tutar
|Vade Farkı
|Toplam Tutar
|2x ay
|24.578,55 TL
|ücretsiz
|49.157,11 TL
|3x ay
|16.385,70 TL
|ücretsiz
|49.157,11 TL
|6x ay
|8.192,85 TL
|ücretsiz
|49.157,11 TL
|9x ay
|5.855,15 TL*
|3.539,31 TL
|52.696,42 TL
|12x ay
|4.481,49 TL*
|4.620,77 TL
|53.777,88 TL
paraf
|Dönem
|Aylık Tutar
|Vade Farkı
|Toplam Tutar
|2x ay
|24.578,55 TL
|ücretsiz
|49.157,11 TL
|3x ay
|16.385,70 TL
|ücretsiz
|49.157,11 TL
|6x ay
|8.192,85 TL
|ücretsiz
|49.157,11 TL
|9x ay
|5.969,85 TL*
|4.571,61 TL
|53.728,72 TL
|12x ay
|4.592,09 TL*
|5.948,01 TL
|55.105,12 TL
bankkart
|Dönem
|Aylık Tutar
|Vade Farkı
|Toplam Tutar
|2x ay
|24.578,55 TL
|ücretsiz
|49.157,11 TL
|3x ay
|16.385,70 TL
|ücretsiz
|49.157,11 TL
|6x ay
|8.192,85 TL
|ücretsiz
|49.157,11 TL
|9x ay
|5.789,61 TL*
|2.949,43 TL
|52.106,54 TL
|12x ay
|4.411,85 TL*
|3.785,10 TL
|52.942,21 TL
KDV dahildir, toplam ücrete kargo bedeli eklenecektir.
Tüm taksit bilgilerini göster
KDV dahildir, toplam ücrete kargo bedeli eklenecektir.
* Vade farkı dahildir.
* Vade farkı dahildir.
Satın alımınızı artırın
|Marka
|Apple
|Model Adı
|Macbook Pro
|Ekran Boyutu
|16
|Renk
|Gri
|CPU Modeli
|Apple M1
|Kurulu RAM Belleği Boyutu
|16 GB
|İşletim Sistemi
|Mac OS
|Önemli Özellik
|Kamera
|Grafik Kartı Açıklaması
|Tümleşik
|CPU Hızı
|3.1
Bu ürün hakkında
- CPU, GPU ve yapay öğrenme performansında büyük bir artış için Apple M1 Pro veya M1 Max çip
- Pro iş akışlarını her zamankinden de hızlı tamamlayabilmeniz için 10 adede kadar çekirdekle yapılandırılabilen CPU ile 2 kata kadar daha hızlı performans
- 32 adede kadar çekirdekle yapılandırılabilen GPU ile yoğun grafiklere sahip uygulamalarda ve oyunlarda 4 kata kadar daha hızlı performans
- 5 kata kadar daha hızlı yapay öğrenme performansı için 16 çekirdekli Neural Engine
- 21 saate varan daha uzun pil ömrü
- Her şeyi hızlı ve akıcı bir şekilde yapabilmeniz için 64 GB'a kadar birleşik bellek
- Uygulamaları ve dosyaları anında açabilmenizi sağlayan 8 TB’a kadar süper hızlı SSD depolama
Müşteri Yorumları
5 / 5 yıldız
3 genel puan
Şu ülkeden en iyi değerlendirmeler: Türkiye
Yorumlar filtrelenirken bir sorun oluştu. Lütfen daha sonra tekrar deneyin.
Türkiye’de 21 Nisan 2022 tarihinde değerlendirildi
Doğrulanmış Alışveriş
Gayet hızlı ve kaliteli hizmet
Türkiye’de 18 Mart 2022 tarihinde değerlendirildi
Doğrulanmış Alışveriş
Benzer özelliklere sahip rakiplerinin açık ara önünde
Türkiye’de 20 Şubat 2022 tarihinde değerlendirildi
Çok memnun kalacağımı düşünüyorum.