Renk:Altın | Ölçü:256 GB

Ürün Açıklaması

Pro çağı başlıyor. Kullanım konusunda hiçbir karışıklığa yer vermeden tonlarca yetenekle donatılmış çığır açıcı üçlü kamera sistemi. Pil ömrü konusunda eşi benzeri görülmemiş büyüklükte bir adım. Ve yapay öğrenme odaklı, bir akıllı telefonun yapabileceklerini yeniden tanımlayan olağanüstü bir çip. Karşınızda Pro ismini hak edecek kadar güçlü ilk iPhone. Son teknolojiyi iPhone’un eşsiz kullanım kolaylığıyla bir araya getiren ilk üçlü kamera sistemi ile tanışın. Kadrajınıza dört kat daha fazla görüntü sığdırın. En loş ışıklı ortamlarda bile muhteşem kareler elde edin. Bir akıllı telefonla çekilebilecek en kaliteli videoları çekin, fotoğraflarınızı düzenlemek için severek kullandığınız araçlarla videolarınızı düzenleyin. Daha önce yaşamadığınız bir çekim deneyimine hazır olun. iPhone 11 Pro ile çekim yaparken Telefoto kameradan yeni Ultra Geniş kameraya geçiş yaparak göz alıcı 4 kat optik zoom aralığına sahip olun.

Setin İçeriği:

iPhone, Lightning Konnektörlü EarPods, Lightning - USB Kablosu, 5 W USB Güç Adaptörü