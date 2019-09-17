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₺12.286,70
Kargo BEDAVA Ayrıntılar
Stokta sadece 3 adet kaldı (daha fazla ürün gelecektir).
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Apple iPhone 11 Pro Akıllı Telefon, 256 GB, Altın

Önerilen Perakende Satış Fiyatı: ₺12.299,00
Fiyat: ₺12.286,70 Kargo BEDAVA Ayrıntılar
İndiriminiz: ₺12,30
Fiyatlara KDV dahildir.
₺12.286,70 başlangıç fiyatıyla 1 yeni 
Altın
256 GB
    Bu, şunun için uygun: .
  • Model numaranızı girin uygun olduğundan emin olmak için.
  • Super Retina XDR ekran
  • 5.8 inç (diyagonal) tam ekran
  • Üçlü 12 MP Ultra Geniş, Geniş ve Telefoto kameralar
  • 25 saate kadar video oynatma
  • OLED Multi-Touch
  • HDR ekran
  • Kablosuz şarj
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Ürün Bilgileri

Renk: Altın | Ölçü: 256 GB
Teknik Ayrıntılar
MarkaApple
ModelMWC92TU/A
Model AdıiPhone 11 Pro Gld 256Gb-Tur
Parça NumarasıMWC92TU/A
Bellek Depolama Kapasitesi256 GB
İşletim Sistemiios
Tarayıcı ÇözünürlüğüHD(1080p)
Adet1
Ekran Boyutu5.8 inç
Ekran Çözünürlüğü2442 x 1125
Maksimum Ekran Çözünürlüğü2442 x 1125
Optik Sensör Çözünürlüğü12 MP
Video Yakalama ÇözünürlüğüHD(1080p)
Piller DahilEvet
Pil GerekliEvet
Pil Hücre BileşimiLityum iyon
Ağ Arayüzü AçıklamasıWi-Fi
Hücresel Teknoloji4G
Konnektör TürüWi-Fi
Cihaz TürüiPhone 11 Pro
  
Ek Bilgiler

Ürün Ağırlığı186 g
Kargo Ağırlığı499 g
Piller1 Lityum İyon pil gereklidir. (piller ürüne dahildir)
Ürün Model NumarasıMWC92TU/A
MenşeiÇin
ASINB07XZNKXSV
Satışa Sunulduğu İlk Tarih17 Eylül 2019
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Ürün Açıklaması

Renk:Altın  |  Ölçü:256 GB

Ürün Açıklaması

Pro çağı başlıyor. Kullanım konusunda hiçbir karışıklığa yer vermeden tonlarca yetenekle donatılmış çığır açıcı üçlü kamera sistemi. Pil ömrü konusunda eşi benzeri görülmemiş büyüklükte bir adım. Ve yapay öğrenme odaklı, bir akıllı telefonun yapabileceklerini yeniden tanımlayan olağanüstü bir çip. Karşınızda Pro ismini hak edecek kadar güçlü ilk iPhone. Son teknolojiyi iPhone’un eşsiz kullanım kolaylığıyla bir araya getiren ilk üçlü kamera sistemi ile tanışın. Kadrajınıza dört kat daha fazla görüntü sığdırın. En loş ışıklı ortamlarda bile muhteşem kareler elde edin. Bir akıllı telefonla çekilebilecek en kaliteli videoları çekin, fotoğraflarınızı düzenlemek için severek kullandığınız araçlarla videolarınızı düzenleyin. Daha önce yaşamadığınız bir çekim deneyimine hazır olun. iPhone 11 Pro ile çekim yaparken Telefoto kameradan yeni Ultra Geniş kameraya geçiş yaparak göz alıcı 4 kat optik zoom aralığına sahip olun.

Setin İçeriği:

iPhone, Lightning Konnektörlü EarPods, Lightning - USB Kablosu, 5 W USB Güç Adaptörü

Üreticiden

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