Eklenmedi
Apple iPhone 11 Pro Akıllı Telefon, 256 GB, Altın
|Önerilen Perakende Satış Fiyatı:
|₺12.299,00
|Fiyat:
|Kargo BEDAVA Ayrıntılar
|İndiriminiz:
|₺12,30
|Fiyatlara KDV dahildir.
- Model numaranızı girin uygun olduğundan emin olmak için.
- Super Retina XDR ekran
- 5.8 inç (diyagonal) tam ekran
- Üçlü 12 MP Ultra Geniş, Geniş ve Telefoto kameralar
- 25 saate kadar video oynatma
- OLED Multi-Touch
- HDR ekran
- Kablosuz şarj
Bu Ürünü Görüntüleyen Müşterilerin Görüntülediği Diğer Ürünler
Ürün Açıklaması
Ürün Açıklaması
Pro çağı başlıyor. Kullanım konusunda hiçbir karışıklığa yer vermeden tonlarca yetenekle donatılmış çığır açıcı üçlü kamera sistemi. Pil ömrü konusunda eşi benzeri görülmemiş büyüklükte bir adım. Ve yapay öğrenme odaklı, bir akıllı telefonun yapabileceklerini yeniden tanımlayan olağanüstü bir çip. Karşınızda Pro ismini hak edecek kadar güçlü ilk iPhone. Son teknolojiyi iPhone’un eşsiz kullanım kolaylığıyla bir araya getiren ilk üçlü kamera sistemi ile tanışın. Kadrajınıza dört kat daha fazla görüntü sığdırın. En loş ışıklı ortamlarda bile muhteşem kareler elde edin. Bir akıllı telefonla çekilebilecek en kaliteli videoları çekin, fotoğraflarınızı düzenlemek için severek kullandığınız araçlarla videolarınızı düzenleyin. Daha önce yaşamadığınız bir çekim deneyimine hazır olun. iPhone 11 Pro ile çekim yaparken Telefoto kameradan yeni Ultra Geniş kameraya geçiş yaparak göz alıcı 4 kat optik zoom aralığına sahip olun.
Setin İçeriği:
iPhone, Lightning Konnektörlü EarPods, Lightning - USB Kablosu, 5 W USB Güç Adaptörü
Üreticiden
Müşteri yorumu yok
|5 Yıldız (%0)
|%0
|4 yıldız (%0)
|%0
|3 yıldız (%0)
|%0
|2 yıldız (%0)
|%0
|1 yıldız (%0)
|%0