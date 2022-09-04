|Marka
|HUAWEI
|Üretici
|HUAWEI
|Paket Boyutları
|40 x 30 x 2.5 cm; 2.44 Kilogram
|Ürün Model Numarası
|BohrD-WDH9C
|Çözünürlük
|1920 x 1080 Pixels
|Üretici
|HUAWEI
|ASIN
|B0B8MVTVXV
|Ürün Ağırlığı
|2.44 kg
HUAWEI MateBook D15, i5 1135G7, 8 GB + 256 GB Notebook (HUAWEI Türkiye Garantili)
|Önceki Fiyat:
| 14.646,55TL
Daha fazla bilgi
Önceki Fiyat: Amazon.com.tr’deki bir ürün için müşteriler tarafından son 30 gün içinde ödenen en düşük fiyat anlamına gelir.
Daha fazla bilgi
|Fırsat Fiyatı:
|9.949,00TL
|İndiriminiz:
|4.697,55TL (% 32)
|Fiyatlara KDV dahildir.
|Dönem
|Aylık Tutar
|Vade Farkı
|Toplam Tutar
|2x ay
|4.974,50 TL
|ücretsiz
|9.949,00 TL
|3x ay
|3.316,33 TL
|ücretsiz
|9.949,00 TL
|6x ay
|1.658,16 TL
|ücretsiz
|9.949,00 TL
|9x ay
|1.165,13 TL*
|537,25 TL
|10.486,25 TL
|12x ay
|887,11 TL*
|696,43 TL
|10.645,43 TL
|Dönem
|Aylık Tutar
|Vade Farkı
|Toplam Tutar
|2x ay
|4.974,50 TL
|ücretsiz
|9.949,00 TL
|3x ay
|3.316,33 TL
|ücretsiz
|9.949,00 TL
|6x ay
|1.658,16 TL
|ücretsiz
|9.949,00 TL
|9x ay
|1.203,82 TL*
|885,46 TL
|10.834,46 TL
|12x ay
|925,25 TL*
|1.154,08 TL
|11.103,08 TL
|Dönem
|Aylık Tutar
|Vade Farkı
|Toplam Tutar
|2x ay
|4.974,50 TL
|ücretsiz
|9.949,00 TL
|3x ay
|3.316,33 TL
|ücretsiz
|9.949,00 TL
|6x ay
|1.658,16 TL
|ücretsiz
|9.949,00 TL
|9x ay
|1.197,19 TL*
|825,77 TL
|10.774,77 TL
|12x ay
|917,79 TL*
|1.064,54 TL
|11.013,54 TL
|Dönem
|Aylık Tutar
|Vade Farkı
|Toplam Tutar
|2x ay
|4.974,50 TL
|ücretsiz
|9.949,00 TL
|3x ay
|3.316,33 TL
|ücretsiz
|9.949,00 TL
|6x ay
|1.658,16 TL
|ücretsiz
|9.949,00 TL
|9x ay
|1.208,25 TL*
|925,26 TL
|10.874,26 TL
|12x ay
|929,40 TL*
|1.203,83 TL
|11.152,83 TL
|Dönem
|Aylık Tutar
|Vade Farkı
|Toplam Tutar
|2x ay
|4.974,50 TL
|ücretsiz
|9.949,00 TL
|3x ay
|3.316,33 TL
|ücretsiz
|9.949,00 TL
|6x ay
|1.658,16 TL
|ücretsiz
|9.949,00 TL
|9x ay
|1.203,82 TL*
|885,46 TL
|10.834,46 TL
|12x ay
|925,25 TL*
|1.154,08 TL
|11.103,08 TL
|Dönem
|Aylık Tutar
|Vade Farkı
|Toplam Tutar
|2x ay
|4.974,50 TL
|ücretsiz
|9.949,00 TL
|3x ay
|3.316,33 TL
|ücretsiz
|9.949,00 TL
|6x ay
|1.658,16 TL
|ücretsiz
|9.949,00 TL
|9x ay
|1.185,03 TL*
|716,33 TL
|10.665,33 TL
|12x ay
|907,01 TL*
|935,21 TL
|10.884,21 TL
|Dönem
|Aylık Tutar
|Vade Farkı
|Toplam Tutar
|2x ay
|4.974,50 TL
|ücretsiz
|9.949,00 TL
|3x ay
|3.316,33 TL
|ücretsiz
|9.949,00 TL
|6x ay
|1.658,16 TL
|ücretsiz
|9.949,00 TL
|9x ay
|1.208,25 TL*
|925,26 TL
|10.874,26 TL
|12x ay
|929,40 TL*
|1.203,83 TL
|11.152,83 TL
|Dönem
|Aylık Tutar
|Vade Farkı
|Toplam Tutar
|2x ay
|4.974,50 TL
|ücretsiz
|9.949,00 TL
|3x ay
|3.316,33 TL
|ücretsiz
|9.949,00 TL
|6x ay
|1.658,16 TL
|ücretsiz
|9.949,00 TL
|9x ay
|1.171,77 TL*
|596,94 TL
|10.545,94 TL
|12x ay
|892,92 TL*
|766,07 TL
|10.715,07 TL
KDV dahildir, toplam ücrete kargo bedeli eklenecektir.
Tüm taksit bilgilerini göster
* Vade farkı dahildir.
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|Marka
|HUAWEI
|Çözünürlük
|1080p
|Ürün Ağırlığı
|2.44 Kilogram
Bu ürün hakkında
- Model numaranızı girin uygun olduğundan emin olmak için.
- 15.6 inç
- 11th Gen Intel Core i5-1135G7
- Intel Iris Xe Graphics
- Ekran Çözünürlüğü (Piksel) : 1920 x 1080
- IPS Ekran
Üreticiden
Daha Fazla Ekran
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Daha Fazla Ekran
15.6 inçlik güzel IPS TamGörüş Ekranında kaybolun. %87 ekran / gövde oranıyla ve sadece 5.3 mm dar çerçevesiyle film izlemek, yaratıcı olmak ya da iş yapmak için birebir.
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Göründüğünden daha hafif
Taşınabilirlik göz önünde bulundurularak tasarlanan şık metalik gövdeli dizüstü bilgisayar sadece 1.53 kg1 ağırlığında ve 16.9 mm2 kalınlığındadır, böylece nerede olursanız olun kusursuz FullView Ekranının keyfini çıkarabilirsiniz.
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Hızlı Yanıt, Geniş Alan
HUAWEI MateBook D 15, hız ve gücün mükemmel kombinasyonunu sunmak için iki sabit sürücü yuvasından beslenir. Katı hal sürücüsünün (SSD) hızlı yanıt sürelerini, sabit disk sürücüsünün (HDD) olağanüstü veri belleği ile harmanlar, istediğiniz iş veya keyif olsun, herhangi bir görevi kolaylıkla halledebilir.
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Gizliliğinize Hakim Olun
Yenilikçi gömme kamera klavyede gizlenmiş. İstediğinizde bir kez basmanız kamerayı ortaya çıkarır. Olası uzaktan erişim ve güvenlik ihlallerini önlemek için tekrar aşağı basmanız yeterli.
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Parmaklarınızın Ucuyla Dünyayı Açın
HUAWEI MateBook D 15'in güç düğmesi yerleşik bir parmak izi okuyucusuna sahiptir, böylece tek bir dokunuşla açıp güvenli bir şekilde oturum açabilirsiniz.
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Sadece Sizin Gözleriniz İçin
HUAWEI MateBook D 15'in sınırsız dünyasında daha uzun süre kesintisiz kalın. TÜV Rheinland sertifikalı ekran, izleme keyfinizi ve uzun vadeli optik sağlığınızı sağlamak için gözü rahatsız eden mavi ışığı önemli ölçüde azaltır.
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Cebinizdeki Güç
HUAWEI MateBook D 15, cebinize tam oturan 65 W USB-C5 şarj cihazı ile birlikte gelir, böylece hareket halindeyken de şarj edebilirsiniz. Dizüstü bilgisayarınızın pilini sadece 30 dakikada %53 oranında şarj edebilir. Ayrıca telefonunuz için hızlı şarj ve veri aktarımını destekler.
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Daha Fazla Olasılığa Açık Olun
Oldukça ince olan HUAWEI MateBook D 15, farklı amaçlı kullanımınızı karşılayabilmek için zengin özelliklere sahip bağlantı noktaları sunuyor. Böylece tüm eski adaptörlerinizi taşımayı bırakabilirsiniz.
Müşteri Yorumları
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