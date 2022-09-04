9.949,00TL
ÜCRETSİZ teslimat 14 Eylül Çarşamba
veya en hızlı teslimat 12 Eylül Pazartesi
Stokta var.
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9.949,00 TL TL () İşaretlenen seçenekler dahildir. İlk aylık ödemeyi ve bazı seçenekleri içerir. Detaylar
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Amazon.com.tr tarafından satılır ve gönderilir.
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HUAWEI MateBook D15, i5 1135G7, 8 GB + 256 GB Notebook (HUAWEI Türkiye Garantili)

Önceki Fiyat: 14.646,55TL Daha fazla bilgi

Önceki Fiyat: Amazon.com.tr’deki bir ürün için müşteriler tarafından son 30 gün içinde ödenen en düşük fiyat anlamına gelir.
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Fırsat Fiyatı: 9.949,00TL
İndiriminiz: 4.697,55TL (% 32)
Fiyatlara KDV dahildir.
Amazon tarafından gönderilir
Bu ürünün teslimatı Amazon tarafından yapılacaktır. Ürününüzün teslimatını takip edebilirsiniz.
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256 GB
12 aya varan taksit seçenekleri Taksitler
world
en uygun
Dönem Aylık Tutar Vade Farkı Toplam Tutar
2x ay 4.974,50 TL ücretsiz 9.949,00 TL
3x ay 3.316,33 TL ücretsiz 9.949,00 TL
6x ay 1.658,16 TL ücretsiz 9.949,00 TL
9x ay 1.165,13 TL* 537,25 TL 10.486,25 TL
12x ay 887,11 TL* 696,43 TL 10.645,43 TL
bonus
Dönem Aylık Tutar Vade Farkı Toplam Tutar
2x ay 4.974,50 TL ücretsiz 9.949,00 TL
3x ay 3.316,33 TL ücretsiz 9.949,00 TL
6x ay 1.658,16 TL ücretsiz 9.949,00 TL
9x ay 1.203,82 TL* 885,46 TL 10.834,46 TL
12x ay 925,25 TL* 1.154,08 TL 11.103,08 TL
axess
Dönem Aylık Tutar Vade Farkı Toplam Tutar
2x ay 4.974,50 TL ücretsiz 9.949,00 TL
3x ay 3.316,33 TL ücretsiz 9.949,00 TL
6x ay 1.658,16 TL ücretsiz 9.949,00 TL
9x ay 1.197,19 TL* 825,77 TL 10.774,77 TL
12x ay 917,79 TL* 1.064,54 TL 11.013,54 TL
advantage
Dönem Aylık Tutar Vade Farkı Toplam Tutar
2x ay 4.974,50 TL ücretsiz 9.949,00 TL
3x ay 3.316,33 TL ücretsiz 9.949,00 TL
6x ay 1.658,16 TL ücretsiz 9.949,00 TL
9x ay 1.208,25 TL* 925,26 TL 10.874,26 TL
12x ay 929,40 TL* 1.203,83 TL 11.152,83 TL
maximum
Dönem Aylık Tutar Vade Farkı Toplam Tutar
2x ay 4.974,50 TL ücretsiz 9.949,00 TL
3x ay 3.316,33 TL ücretsiz 9.949,00 TL
6x ay 1.658,16 TL ücretsiz 9.949,00 TL
9x ay 1.203,82 TL* 885,46 TL 10.834,46 TL
12x ay 925,25 TL* 1.154,08 TL 11.103,08 TL
cardfinans
Dönem Aylık Tutar Vade Farkı Toplam Tutar
2x ay 4.974,50 TL ücretsiz 9.949,00 TL
3x ay 3.316,33 TL ücretsiz 9.949,00 TL
6x ay 1.658,16 TL ücretsiz 9.949,00 TL
9x ay 1.185,03 TL* 716,33 TL 10.665,33 TL
12x ay 907,01 TL* 935,21 TL 10.884,21 TL
paraf
Dönem Aylık Tutar Vade Farkı Toplam Tutar
2x ay 4.974,50 TL ücretsiz 9.949,00 TL
3x ay 3.316,33 TL ücretsiz 9.949,00 TL
6x ay 1.658,16 TL ücretsiz 9.949,00 TL
9x ay 1.208,25 TL* 925,26 TL 10.874,26 TL
12x ay 929,40 TL* 1.203,83 TL 11.152,83 TL
bankkart
Dönem Aylık Tutar Vade Farkı Toplam Tutar
2x ay 4.974,50 TL ücretsiz 9.949,00 TL
3x ay 3.316,33 TL ücretsiz 9.949,00 TL
6x ay 1.658,16 TL ücretsiz 9.949,00 TL
9x ay 1.171,77 TL* 596,94 TL 10.545,94 TL
12x ay 892,92 TL* 766,07 TL 10.715,07 TL
* Vade farkı dahildir.

KDV dahildir, toplam ücrete kargo bedeli eklenecektir.

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KDV dahildir, toplam ücrete kargo bedeli eklenecektir.
* Vade farkı dahildir.

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Marka HUAWEI
Çözünürlük 1080p
Ürün Ağırlığı 2.44 Kilogram

Bu ürün hakkında

    Bu, şunun için uygun: .
  • Model numaranızı girin uygun olduğundan emin olmak için.
  • 15.6 inç
  • 11th Gen Intel Core i5-1135G7
  • Intel Iris Xe Graphics
  • Ekran Çözünürlüğü (Piksel) : 1920 x 1080
  • IPS Ekran
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Amazon.com.tr İade Politikası:Amazon.com.tr Gönüllü 30 Gün İade Garantisi: Satın almış olduğunuz birçok ürünü, ürünün size teslim edilmesini takip eden 30 gün içerisinde iade edebilirsiniz. Gönüllü 30 Gün İade Garantimiz, yasal cayma hakkınızı hiçbir şekilde etkilemez. İstisnalar ve koşullar hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.

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