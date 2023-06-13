Ayakkabıya bayıldım tam bir fiyat performans ürünü ayağın şeklini alıyor.kalıbı küçük.yarım beden büyük alınmalı.anzarun lite gibi ama bu da çok şık bir ayakkabı.puanım 100.aynı ayakkabıyı 836 liraya 11 hazıranda aldım ancak 15 hazıranda 716 tl ye düşğnce iade edip uygun olanını her mantıklı orta duzey insan gibi aldım.iadeye yolladım amazonun sorun cıkarmayacagına inanıyorum!