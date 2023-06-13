Müşteriler bunun bedeninin tam olduğunu söylüyor.
|Çok küçük
|
|1
|Biraz küçük
|
|1
|Tam beden
|
|22
|Biraz büyük
|
|1
|Çok büyük
|
|0
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|Fiyat:
| 1.621,55TL
Bazı beden ve renklerde ücretsiz iade mümkündür.
|Fiyatlara KDV dahildir.
|Çok küçük
|
|1
|Biraz küçük
|
|1
|Tam beden
|
|22
|Biraz büyük
|
|1
|Çok büyük
|
|0
|Marka Bedeni
|Türkiye
|UK
|EU
|ABD
|Topuktan Başparmağa (cm)
|34
|1.5
|1.5
|34
|4
|20,5
|34.5
|2
|2
|34.5
|4.5
|21
|35
|2½
|2½
|35
|5
|21,5
|35.5
|3
|3
|35.5
|5.5
|22
|36
|3½
|3½
|36
|6
|22,5
|37
|4
|4
|37
|6.5
|23
|37.5
|4½
|4½
|37.5
|7
|23,5
|38
|5
|5
|38
|7.5
|24
|38.5
|5½
|5½
|38.5
|8
|24,5
|39
|6
|6
|39
|8.5
|25
|40
|6½
|6½
|40
|9
|25,5
|40.5
|7
|7
|40.5
|9.5
|26
|41
|7½
|7½
|41
|10
|26,5
|42
|8
|8
|42
|10.5
|27
|42.5
|8½
|8½
|42.5
|11
|27,5
Kadın için ideal bir seçenektir. Ürünün model ismi Flyer Runner Femme Wn's olarak belirtilmiştir.