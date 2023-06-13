PUMA Kadın Flyer Runner Femme Koşu Ayakkabısı

5 yıldız üzerinden 4,5 387 değerlendirme
Fiyat: 1.621,55TL Bazı beden ve renklerde ücretsiz iade mümkündür.
  • Ürünün iade politikasını görmek için Beden seçin
Fiyatlara KDV dahildir.
Güvenli işlem
İade Politikası
İşleminiz güvenli
İnternet alışverişlerinizde güvenliğinizi önemsiyoruz, bu nedenle gerek görüldüğünde bazı işlemler için ödeme aracınızı doğrulamak üzere 3D Secure kontrolünü uyguluyoruz. Daha fazla bilgi
İade Politikası
Amazon.com.tr ve pazaryeri satıcılarımız, teslimat tarihini izleyen 30 gün içerisinde seçili birçok ürünün iadesini kabul eder. Geçerli iade koşullarını bu sayfada bulabilirsiniz.
Tam beden. Her zamanki bedeni sipariş et.
Müşteriler bunun bedeninin tam olduğunu söylüyor.
Çok küçük
1
Biraz küçük
1
Tam beden
22
Biraz büyük
1
Çok büyük
0
Bu özellik yardımcı oldu mu?
Geri bildiriminiz için teşekkür ederiz.
Bir yorum gönder (isteğe bağlı)

Gray Violet-Lavender Fog
Beden Tablosu
TR Normal
Marka BedeniTürkiyeUKEUABDTopuktan Başparmağa (cm)
341.51.534420,5
34.52234.54.521
3535521,5
35.53335.55.522
3636622,5
3744376.523
37.537.5723,5
3855387.524
38.538.5824,5
3966398.525
4040925,5
40.57740.59.526
41411026,5
42884210.527
42.542.51127,5
  • Flyer Runner Femme Kadın Koşu Ayakkabısı
  • Vietnam
Satın almak için Numara seçin
Satış yapmak mı istiyorsunuz?
Amazon'da sat

Ürün Bilgileri

  • Ürün Boyutları ‏ : ‎ 30 x 20 x 15 cm; 180 gram
  • Satışa Sunulduğu İlk Tarih ‏ : ‎ 23 Ocak 2022
  • Üretici ‏ : ‎ PUMA
  • ASIN ‏ : ‎ B097C3MSC1
  • Ürün Model Numarası ‏ : ‎ 195517
  • Kategori ‏ : ‎ Kadın
  • Müşteri Yorumları:
    5 yıldız üzerinden 4,5 387 değerlendirme

Ürün Açıklaması

Kadın için ideal bir seçenektir. Ürünün model ismi Flyer Runner Femme Wn's olarak belirtilmiştir.

Müşteri Yorumları

5 yıldız üzerinden 4,5
4,5 / 5 yıldız
387 genel puan
5 Yıldız
4 yıldız
3 yıldız
2 yıldız
1 yıldız

Şu ülkeden en iyi değerlendirmeler: Türkiye

ng
5 yıldız üzerinden 5,0 Yarım beden büyük alınsın.
13 Haziran 2023 tarihinde Türkiye’de 🇹🇷 incelendi
Numara: 38.5 EURenk: Black-LotusDoğrulanmış Alışveriş
Faydalı
 Bildir
Mustafa ahmet aksu
5 yıldız üzerinden 5,0 Süper.
23 Haziran 2023 tarihinde Türkiye’de 🇹🇷 incelendi
Numara: 37 EURenk: Black-LotusDoğrulanmış Alışveriş
Faydalı
 Bildir
muzaffer koldaş
5 yıldız üzerinden 5,0 çok hızlı bir şekilde teslim edildi satıcıya teşekkürler
7 Haziran 2023 tarihinde Türkiye’de 🇹🇷 incelendi
Numara: 36 EURenk: Black-LotusDoğrulanmış Alışveriş
Bir kişi bunu faydalı buldu
Faydalı
 Bildir
Tunay toksöz
5 yıldız üzerinden 5,0 Fiyatına göre kaliteli
4 Haziran 2023 tarihinde Türkiye’de 🇹🇷 incelendi
Numara: 38 EURenk: Black-LotusDoğrulanmış Alışveriş
Faydalı
 Bildir
rana
5 yıldız üzerinden 4,0 taban inanılmaz rahat
23 Mart 2023 tarihinde Türkiye’de 🇹🇷 incelendi
Numara: 38 EURenk: Carnation Pink Puma, SiyahDoğrulanmış Alışveriş
Faydalı
 Bildir
esra esenlikci
5 yıldız üzerinden 5,0 Cok rahat
8 Nisan 2023 tarihinde Türkiye’de 🇹🇷 incelendi
Numara: 35.5 EURenk: Black-LotusDoğrulanmış Alışveriş
Faydalı
 Bildir
Fth
5 yıldız üzerinden 5,0 güzel
10 Mart 2023 tarihinde Türkiye’de 🇹🇷 incelendi
Numara: 36 EURenk: Carnation Pink Puma, SiyahDoğrulanmış Alışveriş
Faydalı
 Bildir
Uğur Demirel
5 yıldız üzerinden 5,0 Tam kalıp
2 Mart 2023 tarihinde Türkiye’de 🇹🇷 incelendi
Numara: 37 EURenk: Carnation Pink Puma, SiyahDoğrulanmış Alışveriş
Faydalı
 Bildir

Diğer ülkelerden en iyi değerlendirmeler

Tüm değerlendirmeleri Türkçe'ye çevir
Alicia O
5 yıldız üzerinden 2,0 Vienen enormes y no están padres
23 Ocak 2023 tarihinde Meksika’da 🇲🇽 incelendi
Numara: 37.5 EURenk: Black-LotusDoğrulanmış Alışveriş
Bildir
Yorumu Türkçe'ye çevir
Elda Anaya
5 yıldız üzerinden 5,0 Comodos y bonitos
18 Ocak 2023 tarihinde Meksika’da 🇲🇽 incelendi
Numara: 38 EURenk: Black-LotusDoğrulanmış Alışveriş
Bildir
Yorumu Türkçe'ye çevir
Roberto
5 yıldız üzerinden 4,0 Llegaron antes, muy bonitos
7 Ocak 2023 tarihinde Meksika’da 🇲🇽 incelendi
Numara: 38.5 EURenk: Black-LotusDoğrulanmış Alışveriş
Bildir
Yorumu Türkçe'ye çevir
AmazonKunde
5 yıldız üzerinden 5,0 Super Schuhe trotz Einlagen
14 Mayıs 2023 tarihinde Almanya’da 🇩🇪 incelendi
Numara: 43 EURenk: Carnation Pink-Puma BlackDoğrulanmış Alışveriş
Bildir
Yorumu Türkçe'ye çevir
NinaJ
5 yıldız üzerinden 4,0 Sehr schöne Schuhe
7 Aralık 2022 tarihinde Almanya’da 🇩🇪 incelendi
Doğrulanmış Alışveriş
Bildir
Yorumu Türkçe'ye çevir