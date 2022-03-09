Ürünü kullanmaya başlayalı dört gün oluyor. İlk önce ürünün çok kaliteli bir malzemeye sahip olduğunu söylemeliyim ayrıca mobil uygulaması ve kullanımı çok kolay. Bazıları Yorumlarda ürünün sepetinin zor çıkartılıp takıldığını söylemiş ancak birkaç kullanımdan sonra ray sistemi hemen yumuşuyor ve sepeti çıkartıp takmada hiçbir sorun olmuyor. Malzemesi rijit yapıda ve tok duruyor. Ürünle yapmayı en çok sevdiğim şey patates kızartması oldu zira hiç yağ koymadan patatesleri çok güzel pişiriyor, kurutmuyor. Keza soğan halkaları peynir kızartmaları gibi yağda kızartılan ürünleri hiç yağ olmadan çok güzel pişiriyor tabii ki tadı yağda kızartma gibi olmuyor ancak çok daha güzel lezzetli bir tadı var. Fırın gibi tadsız olmuyor. Tavuk göğsü, kasap köfte gibi et yemeklerini daha da güzel pişiriyor. Her ürünün pişme süresi ve derecesi farklı ama mobil uygulamadaki hazır tariflerle bu pek dert olmuyor. 50’den fazla yemek çeşidinin pişme süresi otomatik ayarlanmış ve tarif önerileri de çok güzel. Pişirme yaparken(tatlı hariç) dikkat edilmesi gereken iki şey var birisi her pişirmede yarısında durdurup(her tarifte otomatik uyarı vermiyor) içindeki ters çevirmek ya da karıştırmak, ikincisi de mümkün olduğunca ızgara rafını kullanmak. Dibinde pişen yemekle orta katta pişen yemek arasında biraz fark oluyor. Orta katta daha güzel piştiğini farkettim. Ben sırf kızartma yağı pisliği yüzünden bu ürünü aldım ve iyi ki almışım. Her yemeği bununla yapasım geliyor. Pişince akacak şeyler için de yağlı kağıt ya da alüminyum folyo kullanılabiliyor. Yine de temizlemesi çok kolay sepet hem makineye atılıyor hem de malzemesi yapışma yapmıyor, granit tavalar gibi aynı. Boyut olarak patates kızartması gibi şeyler için 2 kişilik bir aileye fazlasıyla yeterli ancak içine çift kat 8 adet hamburger eti de sığıyor yani 8 kişiye de hamburger hazırlayabilirsiniz. Philipsin boyut avantajı dışında bu üründen fazlası yok hatta bunun hazır tariflerinde yoğurt mayalama ve ekmek yapma özellikleri var.