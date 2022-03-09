2.248,00TL
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2.247,00 TL  & Kargo BEDAVA
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2.247,00 TL
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Satıcı: Depodrom A.Ş.
Satıcı: Depodrom A.Ş.
(4 değerlendirme)
Son 12 ayda %75 olumlu
Stokta sadece 20 adet kaldı.
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2.465,00 TL
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Satıcı: GÜZEY
Satıcı: GÜZEY
(75 değerlendirme)
Son 12 ayda %97 olumlu
Stokta var.
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3.115,39 TL
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Satıcı: Amazon.com.tr
Satıcı: Amazon.com.tr
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Xiaomi Mi Smart Air Fryer, Fritöz (3.5L)

5 yıldız üzerinden 4,7 481 değerlendirme
2.248,00TL
Fiyatlara KDV dahildir.
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Yeni (20) başlangıç fiyatı: 2.247,00 TL & Kargo BEDAVA
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3x ay 749,33 TL ücretsiz 2.248,00 TL
6x ay 374,66 TL ücretsiz 2.248,00 TL
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Marka Xiaomi
Kapasite 3.5 Liters
Ürün Ağırlığı 3.9 Kilogram
Voltaj 240
Ürün Boyutları UxGxY 33.5 x 25.2 x 30.4 santimetre

Bu ürün hakkında

  • 100’den fazla kolay yemek tarifleri uygulamaya dahildir
  • 24 saat öncesinden yemek planlama
  • Akıllı kontrol desteklidir
  • Kolay takip ve ısı kontrolü için OLED ekran
  • Akıllı APP kontrolü

Ürün Bilgileri

Teknik Ayrıntılar

Ek Bilgiler

Ürün kılavuzları ve belgeleri

Kullanım Kılavuzu (PDF)

Şununla satın alın:

  • Xiaomi Mi Smart Air Fryer, Fritöz (3.5L)
  • +
  • ZEMUS Spreyli Cam Şişe Yağdanlık, Yağ, Sirke ve Limon Püskürtücü, 100 ml
  • +
  • 10 adet hava fritöz aksesuar kiti kızartma fırın tepsisi raf Pizza tepsisi Pot Metal tutucu ekmek braketi kek kalıbı seti 3.2
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Ürün Açıklaması

Daha az yağ kullanımı ile sağlıklı yemekler. Geniş ısı aralığı ile çok fonksiyonlu kullanım.

Müşteri Yorumları

5 yıldız üzerinden 4,7
4,7 / 5 yıldız
481 genel puan
5 Yıldız
%81
4 yıldız
%12
3 yıldız
%3
2 yıldız
%1
1 yıldız
%3

Şu ülkeden en iyi değerlendirmeler: Türkiye

İbrahim Tuna Akdiş
5 yıldız üzerinden 5,0 xiaomi air fry
Türkiye’de 9 Mart 2022 tarihinde değerlendirildi
Doğrulanmış Alışveriş
35 kişi bunu faydalı buldu
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Onur
5 yıldız üzerinden 5,0 Süper!
Türkiye’de 9 Aralık 2021 tarihinde değerlendirildi
Doğrulanmış Alışveriş
24 kişi bunu faydalı buldu
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ALI FUAT DOGAN
5 yıldız üzerinden 5,0 Çok kaliteli ve kullanışlı
Türkiye’de 23 Nisan 2022 tarihinde değerlendirildi
Doğrulanmış Alışveriş
10 kişi bunu faydalı buldu
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Nagehan
5 yıldız üzerinden 3,0 Ne iyi ne kötü
Türkiye’de 2 Ocak 2022 tarihinde değerlendirildi
Doğrulanmış Alışveriş
13 kişi bunu faydalı buldu
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Fatih
5 yıldız üzerinden 5,0 Mutlu alışveriş
Türkiye’de 9 Şubat 2022 tarihinde değerlendirildi
Doğrulanmış Alışveriş
9 kişi bunu faydalı buldu
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Emir Güler
5 yıldız üzerinden 5,0 Çok memnun kaldim
Türkiye’de 12 Mart 2022 tarihinde değerlendirildi
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8 kişi bunu faydalı buldu
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ERHAN DURAK
5 yıldız üzerinden 5,0 Fiyat performans
Türkiye’de 20 Nisan 2022 tarihinde değerlendirildi
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4 kişi bunu faydalı buldu
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Aslı çatal
5 yıldız üzerinden 5,0 Süpersin xiaomi,yaşasın mi home
Türkiye’de 14 Mayıs 2022 tarihinde değerlendirildi
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2 kişi bunu faydalı buldu
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Diğer ülkelerden en iyi değerlendirmeler

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sinuhemw2
5 yıldız üzerinden 5,0 Muy satisfecho
İspanya’da 19 Eylül 2021 tarihinde değerlendirildi
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Müşteri görseli
sinuhemw2
5 yıldız üzerinden 5,0 Muy satisfecho
İspanya’da 19 Eylül 2021 tarihinde değerlendirildi
Llevo sólo una semana con ella y, hasta ahora, estoy contento. Eso sí, el precio en Amazon sube y baja constantemente de forma que la había puesto en la cesta un día por la mañana por 99€ y a la hora me había desaparecido y cambiado a 115, para luego ponerse en 125 e incluso a más de 130. Como no tenía prisa y acababa de salir al mercado español, esperé mientras seguía mirando otras opciones. Mi otra alternativa era una de las más populares (no digo marca pues no se si está prohibido, es americana) de 3.5L pero esa no tiene, hasta ahora, opción de conexión WiFi para controlarla por el móvil y Alexa o Google Home y la que sí lo tiene era la de 5L pero se me hacía demasiado grande para mi pequeña cocina. Cuando la volvieron a bajar a los 99.99€ oficiales la compré. La entrega fue muy rápida, en 24h.
La máquina es muy bonita, minimalista, sólo tiene un botón para encender y apagar y una rueda que gira infinitamente a izquierda y derecha para escoger los modos predeterminados (Manual, patatas fritas, alitas de pollo, filete, gambas, pescado, verduras, tartas, secar frutas) y pulsando en ella se escogerá la opción que esté en pantalla. También sirve para subir y bajar la temperatura o cambiar la duración de la cocción.
Mide 25cm de ancho, 25cm de fondo (sin contar el asa y la salida del cable por detrás) y 30cm de alto. Por delante el asa o agarradera suma unos 5cm en su parte inferior, que es la más sobresaliente, y por detrás 3cm de la salida del cable. Hay que tener esto en cuenta si lo vas a guardar en una estantería y también hay que donde se coloque funcionando hay que dejar un espacio por detrás para que circule el aire. Así y todo son unas medidas muy contenidas, sobre todo si lo comparamos con todas las demás de igual capacidad que hay en el mercado.
La capacidad del cestillo para freír es de 19 x 19 cm con una altura de 10.5cm aprox que se queda en 8cm pues lleva una placa de freir en la parte inferior con agujeros para que circule el aire y la grasa caiga al fondo, y en los bordes unos tacos pequeños de silicona para que se ajuste bien a las paredes del cestillo y quede estable.. Al no tener un cesto dentro de la bandeja como otras Freidoras, el espacio se aprovecha mucho permitiendo tener unas medidas totales del producto menores que la mayoría. No se si esto será una desventaja para durabilidad... Trae también una rejilla de metal que se puede colocar encima de la otra duplicando las posibilidades. ES todo antiadherente, con un revestimiento, según los vendedores, de doble capa y se puede meter en el lavavajillas. Yo, en realidad, lo suelo limpiar con papel de cocina y esponja con detergente y queda muy bien.
La configuración es muy fácil y rápida. Enciendes la freidora, escoges con la rueda la opción configuración para seleccionar idioma y después conexión WIFI. Tienes que tener la App de Xiaomi Home descargada, por supuesto, y el WiFi a 2.4, como con la mayoría de los artículos que se conectan por domótica. Das en agregar nuevo, y lo encuentra. También en el manual te viene la posibilidad de escanear el código QR, que fue lo que hice yo, e instantáneamente reconoce el artículo y lo agrega y, a la vez, Alexa también lo hace y lo incorpora a su listado de dispositivos. Puedes cambiarle el nombre. Y listo. Por cierto, con Alexa sólo se puede ordenar que encienda o apague la freidora, o sea, que empiece o deje de cocinar, nada más. Ni siquiera apagar el aparato.
Con la rueda se puede escoger uno de los programas que están por defecto y que funcionan sin conexión WiFi o, desde la App, una de las 100 recetas que aparecen en ella donde te explican cómo prepararlos paso por paso. Desde la App puedes ver también el tiempo que le queda de cocción y te envía un mensaje cuando ha terminado. Te da opción de colocar en una lista de favoritas las que más te gusten o que quieras tener de más fácil acceso. También puedes agregar otras por tu cuenta pero estas sólo te permite poner nombre, temperatura y tiempo de cocción. Cuando tienes decidido cuál quieres hacer de la lista tocas en “Iniciar programa”, si quieres precalentar también te da esa opción antes de comenzarla y listo.
En los programas de más de 8 min a mitad de tiempo emite unos pitidos y en la pantalla de la rueda te indica que le des la vuelta a los alimentos. Esto es para que se doren por el otro lado y quede más homogéneo, pero, eso sí, si has sacado previamente la cesta entonces ya no avisará y tendrás que llevar la cuenta por ti mismo.
Es bastante silenciosa teniendo en cuenta que tiene un ventilador para hacer circular y expulsar aire. Como el de un microondas o poco más.
He probado pocas cosas, muslos de pollo, patatas fritas, brochetas de pollo y pimientos, espárragos y todo muy bien. El pollo queda jugoso, tenía miedo que se resecase pero no. Las magdalenas, al menos siguiendo las indicaciones de la App, no quedaron bien, con la corteza superior dura y seca y lo que queda dentro, cubierto por el molde, más esponjoso. Habrá que probar otras temperaturas y tiempos distintos de los que indican en la App. Hoy he hehco un brownie, usando un molde de 18cm para poner dentro y ha quedad espectacular, eso sí, fui comprobando con un palillo para saber cuando estaba hecho y antes de los 30 min (a los 24) del programa lo paré para evitar lo de las magdalenas, jeje. Aun no he hecho nada de pescado por miedo a los olores, aunque dicen que en realidad no se quedan.
En resumen estoy muy contento con la freidora, en cuanto a Calidad/precio me parece que está bien teniendo las opciones que tiene y comparándolas con la mayoría de las que hay en el mercado, y sólo le pondría como negativo que la parte del recetario en la App no se puede ver si no tienes el aparato conectado a WiFi (esto ocurre con otros productos de Xiaomi como el Ventilador Fan 3) y, hasta que no lo esté no puedes mirar las recetas. Echo en falta que el recetario se pudiese consultar sin estar conectado o, al menos, hubiese un link a alguna web o poder descargarlo en PDF y tenerlo a mano. También que no esté más organizada. Están todas sin orden alguno. Ni alfabético, ni por tipo de comidas o productos ni nada, de forma que tienes que mirar la lista completa para ver si lo que quieres hacer está ahí.. De todos modos existen en Internet muchos que se pueden descargar y, aunque sean de otras marcas, se pueden adaptar a esta.
Dejo algunas fotos y un video para que se pueda ver sin retoques.
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MAR
5 yıldız üzerinden 5,0 No hace ruido
İspanya’da 19 Eylül 2021 tarihinde değerlendirildi
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Cliente Amazon
5 yıldız üzerinden 3,0 Cara para lo que hace
İspanya’da 5 Aralık 2021 tarihinde değerlendirildi
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andrew
5 yıldız üzerinden 5,0 Frittura che passione
İtalya’da 8 Eylül 2021 tarihinde değerlendirildi
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Cliente Amazon
5 yıldız üzerinden 5,0 Satisfecho
İspanya’da 6 Kasım 2021 tarihinde değerlendirildi
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Cliente Amazon
5 yıldız üzerinden 5,0 Satisfecho
İspanya’da 6 Kasım 2021 tarihinde değerlendirildi
Llevaba tiempo detrás de una "freidora" de aire, y cuando Xiaomi lanzó la suya se despejaron las dudas de cuál comprar. Integración perfecta con Mi Home y todo su ecosistema, buenos acabados y diseño bonito para este tipo de aparatos.
Sabiendo que los resultados no son los de una freidora de aceite convencional, es práctica para los típicos fritos básicos como patatas, alitas, nuggets... Incluso platos más elaborados una vez le coges el truco.
Contento con la compra.
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