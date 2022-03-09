türkiyeden sipariş verecekler için bilgi vereyim
italyan satıcı happy home srl üzerinden satın aldım
xiaomi air fryer aldım 1 hafta içinde ankaraya ulaştı gümrükte sorun olmadı.
ürün tamamiyle görseldekiyle aynı
mi home uygulamasından güncelleme almadı tek sorunu buydu
satıcıyla iletişime geçtim whatsapp üzerinden çalışma saatleri içinde anlık dönüş yapıyolar iade etmek istediğimde kabul ettiler
aynı tutarı iade ettiler güvenilir
sorun yaşamadım.
|Marka
|Xiaomi
|Model Numarası
|OB02612
|Ürün Boyutları
|33.5 x 25.2 x 30.4 cm; 3.9 Kilogram
|Kapasite
|3.5 Liters
|Hacim Kapasitesi
|3.5 Liters
|Güç/Watt Değeri
|1500 watt
|Voltaj
|240
|Otomatik Kapanma
|Hayır
|Üretici
|Xiaomi
|Ürün Model Numarası
|OB02612
|ASIN
|B09833F2TW
|Üretici
|Xiaomi