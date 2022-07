Üretimi Çin, buna takılmamak gerek. Her şey Çin'de üretiliyor zaten. Prime indiriminden 550 liraya aldık, takip ettiğim üründü.



Termoslar konusunda ufaktan tecrübem ve bilgim var. Bim'den alınan alelade çay termosu (2 L hacim, çelik malzeme) ile yan yana koyulduğunda arada 0.3 L hacim farkı olduğunu bilmeseniz dersiniz ki Stanley 4 L falandır, o kadar büyük bir arkadaş. Ha iriliğini telafi ediyor mu, kesinlikle.



Bir kere kalite algısı çok iyi, elinize alır almaz termosun iyi iş göreceğini anlıyorsunuz. Sonra yalıtımı çok iyi, şöyle ki hiç kaynarlama (ön ısıtma) yapmadan kaynar suyu koydum, 24 saat sonra 76 dereceye inmişti (Ufaklık bu dereceye 6-7 saatte iniyor), 44 saat sonra ölçünce de 66 dereceydi. Yani vaat edilen ısı korumayı sağlıyor. Ecnebiler 60 dereceden üstünü SICAK kabul ettikleri için 48 saat sıcak tutar ibaresi doğru söylem. 60 derecedeki kahveyi keyifle içmeniz mümkün, ama çay için bunu söyleyemem. Çayı 24 saat sıcak tutar, kahveyi en fazla 48 diye düşünebilirsiniz.



Ha ben bu kocaoğlana çay veya kahve koymam, ufaklığı dem ile doldurup buna da kaynar su koyarım (ön ısıtma şart) keyfime bakarım. Kahve termosum ayrıdır, çünkü kahve (ve çay) boyar ve aromalı-kokulu madde olduğu için termosun içini, kapağın her yerini boyuyor ve kokutuyor, içini bir şekilde temizleyebiliyorum ama aparatları yıkaması zor oluyor, yıkarken contaya vs zarar verilebiliyor.



Zaten kocaoğlanda en kritik parça contalı kapak, ilk görünce anlam veremeyebilirsiniz bu ne antika kapakmış diye. Sonra çıt düğmeli, mandallı termoslarla kıyaslıyorsunuz, bakıyorsunuz ki en büyük ısı kaçağı kapaktan oluyor, adamlar yapmış diyorsunuz. Kocaoğlanın ısınan tek yeri boğazı (boyasız parlak kısmı), sebebi; orada çelik duvarlar arası daralıyor ve tabi ki kapaktan ısı kaybediyor, gayet normal.



Bunun kapağını bardak olarak kullanabilirsiniz doğru, ama pek kullanılası değil. Yalıtımı kötü, yani sıcak içerken dışı ısındığı için tutması zorlaşıyor. İçi plastik, BPA yok filan dense de çayınıza kahvenize mümkün olduğu kadar plastik bulaştırmayın. Gerçi contalı kapak plastik zaten ordan golü yedik.



Bu ürünün distribütörü Kutupayısı isimli firma, sıkıntı yok, firmanın kendi sitesini biraz kurcaladım termoslar hakkında güzel bilgiler vermişler, açıp bakabilirsiniz. Ömür boyu garantiyi de kendileri sağlıyor. Fiyat fazla gelebilir ama imkanınız el veriyorsa, kamplarda, uzun yolculuklarda ailecek kullanacaksanız kesinlikle doğru ürüne bakıyorsunuz. Sırf piknik için biraz pahalı olabilir.