|Renk
|Yeşil
|Boyut
|2.3 lt
|Malzeme Türü
|Paslanmaz Çelik
|Pakete Dahil Olan Bileşenler
|Termos
|Marka
|Stanley
|Kategori
|Üniseks Yetişkin
|Üretici
|Stanley
|Ürün Model Numarası
|6.93924E+12
|Paket Boyutları
|43 x 12.2 x 11.4 cm; 1.3 Kilogram
|ASIN
|B08YR8CFHM
|Ülke/Menşe
|ABD
Eklenmedi
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%44 olumlu
Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos 2.3 Lt, Yeşil
|Önceki Fiyat:
| 1.285,79TL
Daha fazla bilgi
Önceki Fiyat: Amazon.com.tr’deki bir ürün için müşteriler tarafından son 30 gün içinde ödenen en düşük fiyat anlamına gelir.
Daha fazla bilgi
|Fırsat Fiyatı:
|870,56TL
|İndiriminiz:
|415,23TL (% 32)
|Fiyatlara KDV dahildir.
|Dönem
|Aylık Tutar
|Vade Farkı
|Toplam Tutar
|2x ay
|435,28 TL
|ücretsiz
|870,56 TL
|3x ay
|290,18 TL
|ücretsiz
|870,56 TL
|6x ay
|145,09 TL
|ücretsiz
|870,56 TL
|9x ay
|101,56 TL*
|43,53 TL
|914,09 TL
|12x ay
|77,62 TL*
|60,94 TL
|931,50 TL
|Dönem
|Aylık Tutar
|Vade Farkı
|Toplam Tutar
|2x ay
|435,28 TL
|ücretsiz
|870,56 TL
|3x ay
|290,18 TL
|ücretsiz
|870,56 TL
|6x ay
|145,09 TL
|ücretsiz
|870,56 TL
|9x ay
|105,33 TL*
|77,48 TL
|948,04 TL
|12x ay
|80,96 TL*
|100,99 TL
|971,55 TL
|Dönem
|Aylık Tutar
|Vade Farkı
|Toplam Tutar
|2x ay
|435,28 TL
|ücretsiz
|870,56 TL
|3x ay
|290,18 TL
|ücretsiz
|870,56 TL
|6x ay
|145,09 TL
|ücretsiz
|870,56 TL
|9x ay
|104,75 TL*
|72,26 TL
|942,82 TL
|12x ay
|80,30 TL*
|93,15 TL
|963,71 TL
|Dönem
|Aylık Tutar
|Vade Farkı
|Toplam Tutar
|2x ay
|435,28 TL
|ücretsiz
|870,56 TL
|3x ay
|290,18 TL
|ücretsiz
|870,56 TL
|6x ay
|145,09 TL
|ücretsiz
|870,56 TL
|9x ay
|105,72 TL*
|80,96 TL
|951,52 TL
|12x ay
|81,32 TL*
|105,34 TL
|975,90 TL
|Dönem
|Aylık Tutar
|Vade Farkı
|Toplam Tutar
|2x ay
|435,28 TL
|ücretsiz
|870,56 TL
|3x ay
|290,18 TL
|ücretsiz
|870,56 TL
|6x ay
|145,09 TL
|ücretsiz
|870,56 TL
|9x ay
|105,33 TL*
|77,48 TL
|948,04 TL
|12x ay
|80,96 TL*
|100,99 TL
|971,55 TL
|Dönem
|Aylık Tutar
|Vade Farkı
|Toplam Tutar
|2x ay
|435,28 TL
|ücretsiz
|870,56 TL
|3x ay
|290,18 TL
|ücretsiz
|870,56 TL
|6x ay
|145,09 TL
|ücretsiz
|870,56 TL
|9x ay
|103,69 TL*
|62,68 TL
|933,24 TL
|12x ay
|79,36 TL*
|81,83 TL
|952,39 TL
|Dönem
|Aylık Tutar
|Vade Farkı
|Toplam Tutar
|2x ay
|435,28 TL
|ücretsiz
|870,56 TL
|3x ay
|290,18 TL
|ücretsiz
|870,56 TL
|6x ay
|145,09 TL
|ücretsiz
|870,56 TL
|9x ay
|105,72 TL*
|80,96 TL
|951,52 TL
|12x ay
|81,32 TL*
|105,34 TL
|975,90 TL
|Dönem
|Aylık Tutar
|Vade Farkı
|Toplam Tutar
|2x ay
|435,28 TL
|ücretsiz
|870,56 TL
|3x ay
|290,18 TL
|ücretsiz
|870,56 TL
|6x ay
|145,09 TL
|ücretsiz
|870,56 TL
|9x ay
|102,53 TL*
|52,23 TL
|922,79 TL
|12x ay
|78,13 TL*
|67,03 TL
|937,59 TL
KDV dahildir, toplam ücrete kargo bedeli eklenecektir.
Tüm taksit bilgilerini göster
* Vade farkı dahildir.
|Malzeme
|Paslanmaz Çelik
|Renk
|Yeşil
|Kapasite
|2.3 Liters
|Marka
|Stanley
|Ürün Ağırlığı
|1.3 Kilogram
Bu ürün hakkında
- Sıcak veya soğuk içecekleri 45 saate kadar korur
- Buzlu içecekleri de 8 güne kadar korur
- Uzun ömürlü ve güvenli: 18/8 yüksek kaliteli gıda sınıfı paslanmaz çelik ve BPA içermeyen malzemeden üretilmiştir
- Sızıntı yapmaz, çantaya rahat sığar
- Yaşam için üretilmiştir: "Built for Life"
- Boyutlar: 13.9 cm x 11.9 cm x 39.6 cm, Ağırlık: 1.3 kg
Üreticiden
Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos 2.3 Lt
Çelik İç ve Dış Göz Sayesinde Kaliteli Kullanım
Stanley vakumlu termosun hem iç hem dış yüzeyinin paslanmaz çelik oluşu size büyük fayda sağlar. Ürün, içine koyacağınız çay, kahve, ayran, su ve benzeri sıvıların yerleştirdiğiniz andaki sıcaklık ve soğukluk derecelerini uzun süre muhafaza eder. Eğer küçük çocuğunuz ya da bebeğiniz varsa; termosu çorba ve mama taşımak için de kullanabilirsiniz. Böylelikle çocuklarınız nerede olursanız olun ev ortamında hazırlayacağınız yiyeceklerle besleme şansınız olur. Ürünün taşıma kulbu ve şık görünümü onu her ortamda kullanmanızı mümkün kılar. BPA ve benzeri zararlı madde içermeyen tasarım, içinizin rahat olmasını sağlar. Ürün, sızdırmaz vidalı çift kapak tasarımı sayesinde çantanızda da taşınabilir özelliktedir. Model, ergonomik tasarım sayesinde pratik kullanımlıdır.
- Her Detay Düşünülmüş Tasarım Her detayı düşünülerek tasarlanmış bir ürün olan Stanley vakumlu çift cidarlı termos, son derece dayanıklı materyallerle üretilen bir üründür. Evinizde ya da bahçenizde misafir ağırlarken çay ve kahvenizi sunabileceğiniz termos ile sürekli mutfağa gidip gelmeniz gerekmez. Zira mükemmel ısı izalosyonu ile donatılmış ürün, çay ve kahvenizi uzun süre arzu ettiğiniz sıcaklıkta tutacaktır.
Teknik Özellikleri
Stanley termos temizliği esnasında dikkate alabileceğiniz bazı püf noktalar mevcuttur: Ürünü karbonatlı su ya da bulaşık deterjanıyla elde yıkamanız önerilir. Kullanım talimatlarında belirtilen bazı kısımları bulaşık makinesinde yıkayabilirsiniz. Yıkama esnasında ürünü çizebilecek deterjanlar, çamaşır suyu ve ağartıcı gibi ürünler kullanmamanız önerilir. Termosun kapağının sıkıca kapatılması, ısı koruması açısından önem arz eder.
Müşteri Yorumları
Şu ülkeden en iyi değerlendirmeler: Türkiye
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Termoslar konusunda ufaktan tecrübem ve bilgim var. Bim'den alınan alelade çay termosu (2 L hacim, çelik malzeme) ile yan yana koyulduğunda arada 0.3 L hacim farkı olduğunu bilmeseniz dersiniz ki Stanley 4 L falandır, o kadar büyük bir arkadaş. Ha iriliğini telafi ediyor mu, kesinlikle.
Bir kere kalite algısı çok iyi, elinize alır almaz termosun iyi iş göreceğini anlıyorsunuz. Sonra yalıtımı çok iyi, şöyle ki hiç kaynarlama (ön ısıtma) yapmadan kaynar suyu koydum, 24 saat sonra 76 dereceye inmişti (Ufaklık bu dereceye 6-7 saatte iniyor), 44 saat sonra ölçünce de 66 dereceydi. Yani vaat edilen ısı korumayı sağlıyor. Ecnebiler 60 dereceden üstünü SICAK kabul ettikleri için 48 saat sıcak tutar ibaresi doğru söylem. 60 derecedeki kahveyi keyifle içmeniz mümkün, ama çay için bunu söyleyemem. Çayı 24 saat sıcak tutar, kahveyi en fazla 48 diye düşünebilirsiniz.
Ha ben bu kocaoğlana çay veya kahve koymam, ufaklığı dem ile doldurup buna da kaynar su koyarım (ön ısıtma şart) keyfime bakarım. Kahve termosum ayrıdır, çünkü kahve (ve çay) boyar ve aromalı-kokulu madde olduğu için termosun içini, kapağın her yerini boyuyor ve kokutuyor, içini bir şekilde temizleyebiliyorum ama aparatları yıkaması zor oluyor, yıkarken contaya vs zarar verilebiliyor.
Zaten kocaoğlanda en kritik parça contalı kapak, ilk görünce anlam veremeyebilirsiniz bu ne antika kapakmış diye. Sonra çıt düğmeli, mandallı termoslarla kıyaslıyorsunuz, bakıyorsunuz ki en büyük ısı kaçağı kapaktan oluyor, adamlar yapmış diyorsunuz. Kocaoğlanın ısınan tek yeri boğazı (boyasız parlak kısmı), sebebi; orada çelik duvarlar arası daralıyor ve tabi ki kapaktan ısı kaybediyor, gayet normal.
Bunun kapağını bardak olarak kullanabilirsiniz doğru, ama pek kullanılası değil. Yalıtımı kötü, yani sıcak içerken dışı ısındığı için tutması zorlaşıyor. İçi plastik, BPA yok filan dense de çayınıza kahvenize mümkün olduğu kadar plastik bulaştırmayın. Gerçi contalı kapak plastik zaten ordan golü yedik.
Bu ürünün distribütörü Kutupayısı isimli firma, sıkıntı yok, firmanın kendi sitesini biraz kurcaladım termoslar hakkında güzel bilgiler vermişler, açıp bakabilirsiniz. Ömür boyu garantiyi de kendileri sağlıyor. Fiyat fazla gelebilir ama imkanınız el veriyorsa, kamplarda, uzun yolculuklarda ailecek kullanacaksanız kesinlikle doğru ürüne bakıyorsunuz. Sırf piknik için biraz pahalı olabilir.
Ürünlerin paketlenmesi konusunda gerçekten çok daha hassas davranılması gerekiyor. Aksi halde Amazon'un hatasının bedelini önce müşteriniz kargoda kuyruk beklerken zaman kaybıyla; sonra da sizler geri gönderilen ürünle ilgili yeniden işlem yaparak iş gücü kaybıyla ödüyorsunuz. Ama daha ağır mağduriyet yaşayan her zaman müşteri oluyor. Halbuki ürün gönderilmeden önce alınacak basit ama güvenli ve hasarsız ulaşımı sağlayacak birkaç küçük önlem hem müşteriyi hem sizi mağduriyetten kurtarır. Bizler (Alışveriş yapılacak onca site varken) Amazon'u seçiyorsak size verilebilecek en değerli armağanı "Güvenimizi ve paramızı" veriyoruz, ve karşılığında da kaliteli, hasarsız ürünler göndermenizi bekliyoruz doğal olarak. Tercih sebebi olmanızın sorumluluklarını layığıyla yerine getirmeniz gerekmekte. Bu eleştiriyi dikkate alacağınızı ve bundan sonra gereğini daha özenli şekilde yapacağınızı umarım...
İhtiyacı olanlar bu fiyata gerçek Stanley'i kaçırmasınlar. Siparişi verdikten sonra, daha 24 saat dolmadan elime geçti. Teşekkürler Amazon. Önemli not: piyasada sahte Stanley termoslar çok fazla dikkatli olun, Amazon bu konuda gerçekten güvenilir.