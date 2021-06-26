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Stokta var.
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870,56 TL TL () İşaretlenen seçenekler dahildir. İlk aylık ödemeyi ve bazı seçenekleri içerir. Detaylar
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Stanley Klasik Vakumlu Çe...
Yeni (3) başlangıç fiyatı:
1.206,86 TL  & Kargo BEDAVA.
Amazon'daki Diğer Satıcılar
Eklendi
1.549,00 TL
& Kargo BEDAVA
Satıcı: Kutupayısı
Satıcı: Kutupayısı
(16 değerlendirme)
%44 olumlu
Genellikle 2–3 gün içinde kargoya verilir.
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Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos 2.3 Lt, Yeşil

5 yıldız üzerinden 4,6 384 değerlendirme
Amazon'un Seçimi, yüksek puanlı, uygun fiyatlı, hemen gönderilmeye hazır ürünleri öne çıkarır.
Amazon’un Seçimi "stanley" için
Önceki Fiyat: 1.285,79TL Daha fazla bilgi

Önceki Fiyat: Amazon.com.tr’deki bir ürün için müşteriler tarafından son 30 gün içinde ödenen en düşük fiyat anlamına gelir.
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Fırsat Fiyatı: 870,56TL
İndiriminiz: 415,23TL (% 32)
Fiyatlara KDV dahildir.
İşleminiz güvenli
İnternet alışverişlerinizde güvenliğinizi önemsiyoruz, bu nedenle gerek görüldüğünde bazı işlemler için ödeme aracınızı doğrulamak üzere 3D Secure kontrolünü uyguluyoruz. Daha fazla bilgi
Yeni (3) başlangıç fiyatı: 1.206,86 TL & Kargo BEDAVA.
12 aya varan taksit seçenekleri Taksitler
world
en uygun
Dönem Aylık Tutar Vade Farkı Toplam Tutar
2x ay 435,28 TL ücretsiz 870,56 TL
3x ay 290,18 TL ücretsiz 870,56 TL
6x ay 145,09 TL ücretsiz 870,56 TL
9x ay 101,56 TL* 43,53 TL 914,09 TL
12x ay 77,62 TL* 60,94 TL 931,50 TL
bonus
Dönem Aylık Tutar Vade Farkı Toplam Tutar
2x ay 435,28 TL ücretsiz 870,56 TL
3x ay 290,18 TL ücretsiz 870,56 TL
6x ay 145,09 TL ücretsiz 870,56 TL
9x ay 105,33 TL* 77,48 TL 948,04 TL
12x ay 80,96 TL* 100,99 TL 971,55 TL
axess
Dönem Aylık Tutar Vade Farkı Toplam Tutar
2x ay 435,28 TL ücretsiz 870,56 TL
3x ay 290,18 TL ücretsiz 870,56 TL
6x ay 145,09 TL ücretsiz 870,56 TL
9x ay 104,75 TL* 72,26 TL 942,82 TL
12x ay 80,30 TL* 93,15 TL 963,71 TL
advantage
Dönem Aylık Tutar Vade Farkı Toplam Tutar
2x ay 435,28 TL ücretsiz 870,56 TL
3x ay 290,18 TL ücretsiz 870,56 TL
6x ay 145,09 TL ücretsiz 870,56 TL
9x ay 105,72 TL* 80,96 TL 951,52 TL
12x ay 81,32 TL* 105,34 TL 975,90 TL
maximum
Dönem Aylık Tutar Vade Farkı Toplam Tutar
2x ay 435,28 TL ücretsiz 870,56 TL
3x ay 290,18 TL ücretsiz 870,56 TL
6x ay 145,09 TL ücretsiz 870,56 TL
9x ay 105,33 TL* 77,48 TL 948,04 TL
12x ay 80,96 TL* 100,99 TL 971,55 TL
cardfinans
Dönem Aylık Tutar Vade Farkı Toplam Tutar
2x ay 435,28 TL ücretsiz 870,56 TL
3x ay 290,18 TL ücretsiz 870,56 TL
6x ay 145,09 TL ücretsiz 870,56 TL
9x ay 103,69 TL* 62,68 TL 933,24 TL
12x ay 79,36 TL* 81,83 TL 952,39 TL
paraf
Dönem Aylık Tutar Vade Farkı Toplam Tutar
2x ay 435,28 TL ücretsiz 870,56 TL
3x ay 290,18 TL ücretsiz 870,56 TL
6x ay 145,09 TL ücretsiz 870,56 TL
9x ay 105,72 TL* 80,96 TL 951,52 TL
12x ay 81,32 TL* 105,34 TL 975,90 TL
bankkart
Dönem Aylık Tutar Vade Farkı Toplam Tutar
2x ay 435,28 TL ücretsiz 870,56 TL
3x ay 290,18 TL ücretsiz 870,56 TL
6x ay 145,09 TL ücretsiz 870,56 TL
9x ay 102,53 TL* 52,23 TL 922,79 TL
12x ay 78,13 TL* 67,03 TL 937,59 TL
* Vade farkı dahildir.

KDV dahildir, toplam ücrete kargo bedeli eklenecektir.

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KDV dahildir, toplam ücrete kargo bedeli eklenecektir.
* Vade farkı dahildir.

Malzeme Paslanmaz Çelik
Renk Yeşil
Kapasite 2.3 Liters
Marka Stanley
Ürün Ağırlığı 1.3 Kilogram

Bu ürün hakkında

  • Sıcak veya soğuk içecekleri 45 saate kadar korur
  • Buzlu içecekleri de 8 güne kadar korur
  • Uzun ömürlü ve güvenli: 18/8 yüksek kaliteli gıda sınıfı paslanmaz çelik ve BPA içermeyen malzemeden üretilmiştir
  • Sızıntı yapmaz, çantaya rahat sığar
  • Yaşam için üretilmiştir: "Built for Life"
  • Boyutlar: 13.9 cm x 11.9 cm x 39.6 cm, Ağırlık: 1.3 kg

Üreticiden

Stanley Klasik Vakumlu Çelik Termos 2.3 Lt

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Çelik İç ve Dış Göz Sayesinde Kaliteli Kullanım

Stanley vakumlu termosun hem iç hem dış yüzeyinin paslanmaz çelik oluşu size büyük fayda sağlar. Ürün, içine koyacağınız çay, kahve, ayran, su ve benzeri sıvıların yerleştirdiğiniz andaki sıcaklık ve soğukluk derecelerini uzun süre muhafaza eder. Eğer küçük çocuğunuz ya da bebeğiniz varsa; termosu çorba ve mama taşımak için de kullanabilirsiniz. Böylelikle çocuklarınız nerede olursanız olun ev ortamında hazırlayacağınız yiyeceklerle besleme şansınız olur. Ürünün taşıma kulbu ve şık görünümü onu her ortamda kullanmanızı mümkün kılar. BPA ve benzeri zararlı madde içermeyen tasarım, içinizin rahat olmasını sağlar. Ürün, sızdırmaz vidalı çift kapak tasarımı sayesinde çantanızda da taşınabilir özelliktedir. Model, ergonomik tasarım sayesinde pratik kullanımlıdır.

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Ürün Bilgileri

Teknik Ayrıntılar

Ek Bilgiler

Garanti ve Destek

Amazon.com.tr İade Politikası:Amazon.com.tr Gönüllü 30 Gün İade Garantisi: Satın almış olduğunuz birçok ürünü, ürünün size teslim edilmesini takip eden 30 gün içerisinde iade edebilirsiniz. Gönüllü 30 Gün İade Garantimiz, yasal cayma hakkınızı hiçbir şekilde etkilemez. İstisnalar ve koşullar hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz.

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Müşteri Yorumları

5 yıldız üzerinden 4,6
4,6 / 5 yıldız
384 genel puan
5 Yıldız
%86
4 yıldız
%4
3 yıldız
%2
2 yıldız
%2
1 yıldız
%6

Şu ülkeden en iyi değerlendirmeler: Türkiye

Kocaoğlan
5 yıldız üzerinden 5,0 Aman tanrım didim, kocaoğlan! (detaylı yorum)
Türkiye’de 26 Haziran 2021 tarihinde değerlendirildi
Doğrulanmış Alışveriş
147 kişi bunu faydalı buldu
Faydalı
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Güçlü KILIÇ
5 yıldız üzerinden 5,0 Özensiz paketlemeyle gelen hasarlı ürün!...
Türkiye’de 8 Temmuz 2021 tarihinde değerlendirildi
Doğrulanmış Alışveriş
56 kişi bunu faydalı buldu
Faydalı
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Mehmet kuram
5 yıldız üzerinden 3,0 Üretim yeri Çin
Türkiye’de 1 Mayıs 2021 tarihinde değerlendirildi
Doğrulanmış Alışveriş
39 kişi bunu faydalı buldu
Faydalı
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Selen Uslu
5 yıldız üzerinden 5,0 Harika
Türkiye’de 17 Nisan 2021 tarihinde değerlendirildi
Doğrulanmış Alışveriş
30 kişi bunu faydalı buldu
Faydalı
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Kadir Öztürk
5 yıldız üzerinden 5,0 Bu Termos ise diğerleri ne🙄
Türkiye’de 19 Mayıs 2021 tarihinde değerlendirildi
Doğrulanmış Alışveriş
23 kişi bunu faydalı buldu
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ENGİN
5 yıldız üzerinden 5,0 İhtiyacı olanlar kesinlikle kaçırmasınlar.
Türkiye’de 20 Ekim 2021 tarihinde değerlendirildi
Doğrulanmış Alışveriş
17 kişi bunu faydalı buldu
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