Under Armour Charged Assert 9
|Fiyat:
|952,03TL 4.419,51TL
|Fiyatlara KDV dahildir.
|Marka Bedeni
|Türkiye
|UK
|EU
|ABD
|Topuktan Başparmağa
|40
|40
|6
|40
|7
|25
|40.5
|40.5
|6.5
|40.5
|7.5
|25,5
|41
|41
|7
|41
|8
|26
|42
|42
|7.5
|42
|8.5
|26,5
|42.5
|42.5
|8
|42.5
|9
|27
|43
|43
|8.5
|43
|9.5
|27,5
|44
|44
|9
|44
|10
|28
|44.5
|44.5
|9.5
|44.5
|10.5
|28,5
|45
|45
|10
|45
|11
|29
|45.5
|45.5
|10.5
|45.5
|11.5
|29,5
|46
|46
|11
|46
|12
|30
|47
|47
|11.5
|47
|12.5
|30,5
|47.5
|47.5
|12
|47.5
|13
|31
|48
|48
|12.5
|48
|13.5
|31,5
|48.5
|48.5
|13
|48.5
|14
|32
|49
|49
|13.5
|49
|14.5
|32,5
|49.5
|49.5
|14
|49.5
|15
|33
|50
|50
|14.5
|50
|15.5
|33,5
|50.5
|50.5
|15
|50.5
|16
|34
- Doğru beden seçimi için "Beden Tablosu" ve "Müşteri Değerlendirmelerini" kontrol ediniz
- Bu koşu ayakkabısı herkesin daha hızlı gitmesine yardımcı olmak için üretildi - Charged Cushioning darbelere karşı korumaya yardımcı olur, deri yüzeyler dayanıklılık sağlar ve file üst kısım ayaklarınızı kilometreler boyunca serin tutar
- 3 renkli dijital baskıya sahip hafif file saya tam nefes alabilirlik sağlar
- Denge için ayağınızın ortasında sabitlenen dayanıklı deri yüzeyler
- EVA taban astarı yumuşak, adım adım rahatlık sağlar
- Charged Cushioning orta taban, üstün tepki süresi ve dayanıklılık için sıkıştırma kalıplı köpük kullanır
Ürün Bilgileri
- Ürün Boyutları : 35 x 15 x 10 cm; 300 gram
- Satışa Sunulduğu İlk Tarih : 26 Temmuz 2021
- Üretici : Under Armour
- ASIN : B087Z4LTNY
- Ürün Model Numarası : 3024590
- Kategori : Erkek
- En Çok Satanlar Sıralaması: Şu kategoride 1. sırada: Spor ve Outdoor ( Şu kategorideki En Popüler 100 Ürünü göster: Spor ve Outdoor)
- Şu kategoride 1. sırada: Koşu Ayakkabıları
- Şu kategoride 1. sırada: Erkek Yol Koşu Ayakkabısı
- Müşteri Yorumları:
Ürün Açıklaması
3 renkli dijital baskıya sahip hafif file saya tam nefes alabilirlik sağlar Denge için ayağınızın ortasında sabitlenen dayanıklı deri yüzeyler EVA taban astarı yumuşak, adım adım rahatlık sağlar Charged Cushioning orta taban, üstün tepki süresi ve dayanıklılık için sıkıştırma kalıplı köpük kullanır Sert kauçuk dış taban, daha az ağırlıkla daha fazla dayanıklılık için yüksek darbe alanlarını kaplar
Üreticiden
Doğru Under Armour ayakkabı numaranızı nasıl bulabilirsiniz?
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Dikkat edilmesi gereken önemli noktalar nelerdir?
Her ayakkabı üreticisi, bağlama yüksekliği, burun şekli ve ayak genişliği açısından farklı şeritler kullanır. Ancak, kendi ayakkabı numaranızın temeli her zaman ayaklarınızın uzunluğudur. Bu nedenle, satın almadan önce, doğru ayakkabıyı seçmek için daima ayak uzunluğunu belirlemelisiniz.
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Adım 1: Ayak Şeklinin Çizimi
Çoraplarınızı çıkarın, duvara bir kağıt koyun ve topuk duvara değecek şekilde ayağınızı üzerine koyun. Şimdi ayak şeklini ayak parmaklarının önüne bir kalemle çizin. Kalemi tam olarak dik tutun. Önemli: Genellikle farklı uzunluklarda olduklarından her iki ayağın da ölçülmesi gerekir. Ayaklar genellikle gün boyunca şişer, bu nedenle ölçümü öğleden sonra yapmanızı öneririz.
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2. Adım: Ölçün ve Ekleyin
Artık kağıt kenarını topuktan en uzun parmağa kadar ölçebilir ve böylece ayak uzunluğunu belirleyebilirsiniz. Kendinizi daha uzun ayağınıza yönlendirin. Ayak uzunluğuna, ayak yapınıza göre 10 veya 15 mm'lik bir ekleme yaparak Under Armour ayakkabısının gerekli iç uzunluğunu elde edersiniz. Yürüyüş ayakkabısı için 10 veya 15 mm tavsiye edilir. Ayaklar biraz hareket özgürlüğüne ihtiyaç duyduğundan ve aktivite sırasında hafifçe şişebildiğinden ekstra alan gereklidir.
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3. Adım: Under Armour ayakkabı beden tablosunu kontrol edin
Under Armour ayakkabı ölçü çizelgemiz, doğru seçimi yapmak için kendi ayak ölçülerinizi Under Armour ölçülerine dönüştürmenize yardımcı olur.
Yukarıdaki tabloda 15mm ekleme yapılarak beden tablosu oluşturulmuştur, kendi ayak yapınıza göre, ayak uzunluğunuza 10mm ekleyerek de beden seçimi yapabilirsiniz.
Under Armour Yetişkin Ayakkabı Beden Tablosu
Beden seçimi yaparken, beden tablosuna ek olarak müşteri değerlendirmelerini de göz önünde bulundurmanız tavsiye edilir.
Müşteri Yorumları
Şu ülkeden en iyi değerlendirmeler: Türkiye
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Ürün çok konforlu. Ama sağ ayakkabı, 20 dakikalık kullanımda bileğimin arkasını zedeledi ve derimi kaldırdı. Ürünü iade ettim. Sol ayakkabıda herhangi bir sorun yaşamadım. Bir ayakkabıda sorun yaşamayıp diğerinde sorun yaşamam ilginçti.
Normal ayakkabı numaram 44.5 satın aldığım numara 46 tam oturdu. Belki 45.5 de olabilirdi o numara olmadığından 46 sipariş ettim ayakkabı güzel duruyor, güzel kavrıyor. Birkaç gün giydim sıkıntı yok. Taban yumuşaklığı 105 kilo olan benim için tam kıvamında. Tanın alt tarafındaki desenli kısımlar lastik gibi olduğundan kayma yapmıyor.
Edit: Amazon TR yine kimseye bırakmadan hızlıca bu iade olayını halletti. Ayakkabı ile alakalı eğer uzun süre giyseydim olurdu ama iade etmek zorunda kaldım..
Diğer ülkelerden en iyi değerlendirmeler
I avg around 15k-20k steps per day according to my fitbit and give shoes a run for their money while working in all weather conditions, doing heavy lifting, pushing and pulling hand trucks, climbing in and out of the vehicle with non-slip steal flooring. I need lightweight and durable shoes, and for the price, these are some quality shoes.
Anyone on their feet for hours at work.. hospitality, service industry, warehouse (provided you don't need safety shoes), you can't go wrong with a pair of these.
I can't speak for anyone else, but I've had nothing but good luck with all my previous under armour shoes and will continue to keep purchasing them.
ABD’de 28 Ekim 2021 tarihinde değerlendirildi
I avg around 15k-20k steps per day according to my fitbit and give shoes a run for their money while working in all weather conditions, doing heavy lifting, pushing and pulling hand trucks, climbing in and out of the vehicle with non-slip steal flooring. I need lightweight and durable shoes, and for the price, these are some quality shoes.
Anyone on their feet for hours at work.. hospitality, service industry, warehouse (provided you don't need safety shoes), you can't go wrong with a pair of these.
I can't speak for anyone else, but I've had nothing but good luck with all my previous under armour shoes and will continue to keep purchasing them.
Birleşik Krallık’ta 4 Nisan 2022 tarihinde değerlendirildi