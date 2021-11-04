Under Armour Charged Assert 9

5 yıldız üzerinden 4,5 9.551 değerlendirme
Çok Satanlarda 1. Sırada Spor ve Outdoor içinde
Fiyat: 952,03TL 4.419,51TL
Fiyatlara KDV dahildir.
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Siyah (001)

Beden Tablosu
TR Normal
Marka BedeniTürkiyeUKEUABDTopuktan Başparmağa
4040640725
40.540.56.540.57.525,5
4141741826
42427.5428.526,5
42.542.5842.5927
43438.5439.527,5
44449441028
44.544.59.544.510.528,5
454510451129
45.545.510.545.511.529,5
464611461230
474711.54712.530,5
47.547.51247.51331
484812.54813.531,5
48.548.51348.51432
494913.54914.532,5
49.549.51449.51533
505014.55015.533,5
50.550.51550.51634
  • Doğru beden seçimi için "Beden Tablosu" ve "Müşteri Değerlendirmelerini" kontrol ediniz
  • Bu koşu ayakkabısı herkesin daha hızlı gitmesine yardımcı olmak için üretildi - Charged Cushioning darbelere karşı korumaya yardımcı olur, deri yüzeyler dayanıklılık sağlar ve file üst kısım ayaklarınızı kilometreler boyunca serin tutar
  • 3 renkli dijital baskıya sahip hafif file saya tam nefes alabilirlik sağlar
  • Denge için ayağınızın ortasında sabitlenen dayanıklı deri yüzeyler
  • EVA taban astarı yumuşak, adım adım rahatlık sağlar
  • Charged Cushioning orta taban, üstün tepki süresi ve dayanıklılık için sıkıştırma kalıplı köpük kullanır
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Ürün Bilgileri

  • Ürün Boyutları ‏ : ‎ 35 x 15 x 10 cm; 300 gram
  • Satışa Sunulduğu İlk Tarih ‏ : ‎ 26 Temmuz 2021
  • Üretici ‏ : ‎ Under Armour
  • ASIN ‏ : ‎ B087Z4LTNY
  • Ürün Model Numarası ‏ : ‎ 3024590
  • Kategori ‏ : ‎ Erkek
  • Müşteri Yorumları:
    5 yıldız üzerinden 4,5 9.551 değerlendirme

Ürün Açıklaması

3 renkli dijital baskıya sahip hafif file saya tam nefes alabilirlik sağlar Denge için ayağınızın ortasında sabitlenen dayanıklı deri yüzeyler EVA taban astarı yumuşak, adım adım rahatlık sağlar Charged Cushioning orta taban, üstün tepki süresi ve dayanıklılık için sıkıştırma kalıplı köpük kullanır Sert kauçuk dış taban, daha az ağırlıkla daha fazla dayanıklılık için yüksek darbe alanlarını kaplar

Üreticiden

Under Armour Yetişkin Ayakkabı Beden Tablosu

beden tablosu

Beden seçimi yaparken, beden tablosuna ek olarak müşteri değerlendirmelerini de göz önünde bulundurmanız tavsiye edilir.

Müşteri Yorumları

5 yıldız üzerinden 4,5
4,5 / 5 yıldız
9.551 genel puan
5 Yıldız
%77
4 yıldız
%9
3 yıldız
%5
2 yıldız
%3
1 yıldız
%6

Şu ülkeden en iyi değerlendirmeler: Türkiye

Zafer Güner
5 yıldız üzerinden 2,0 Sağ ayakkabı sorunlu
Türkiye’de 4 Kasım 2021 tarihinde değerlendirildi
Renk: Siyah (003)Numara: 42 EUDoğrulanmış Alışveriş
34 kişi bunu faydalı buldu
Faydalı
 Kötüye kullanımı bildir
Onur
5 yıldız üzerinden 1,0 1.5 numara büyük alınabilir
Türkiye’de 19 Kasım 2021 tarihinde değerlendirildi
Renk: Lacivert (400)Numara: 44 EUDoğrulanmış Alışveriş
24 kişi bunu faydalı buldu
Faydalı
 Kötüye kullanımı bildir
Balamir
5 yıldız üzerinden 1,0 Rezalet
Türkiye’de 30 Kasım 2021 tarihinde değerlendirildi
Renk: Lacivert (400)Numara: 44 EUDoğrulanmış Alışveriş
20 kişi bunu faydalı buldu
Faydalı
 Kötüye kullanımı bildir
ISMAIL BEKTAS
5 yıldız üzerinden 5,0 En az bir numara büyük sipariş edin.
Türkiye’de 18 Aralık 2021 tarihinde değerlendirildi
Doğrulanmış Alışveriş
11 kişi bunu faydalı buldu
Faydalı
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Çağrı
5 yıldız üzerinden 1,0 10 günde yanları açıldı!
Türkiye’de 20 Nisan 2022 tarihinde değerlendirildi
Renk: Siyah (001)Numara: 46 EUDoğrulanmış Alışveriş
8 kişi bunu faydalı buldu
Faydalı
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BY
5 yıldız üzerinden 4,0 Genel olarak beğendim, beklediğim gibi
Türkiye’de 7 Ocak 2022 tarihinde değerlendirildi
Doğrulanmış Alışveriş
6 kişi bunu faydalı buldu
Faydalı
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TK
5 yıldız üzerinden 5,0 Kalite
Türkiye’de 16 Mart 2022 tarihinde değerlendirildi
Doğrulanmış Alışveriş
3 kişi bunu faydalı buldu
Faydalı
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Hüseyin SAĞ
5 yıldız üzerinden 4,0 Güzel ala lacivert olan etkisiz
Türkiye’de 29 Kasım 2021 tarihinde değerlendirildi
Doğrulanmış Alışveriş
4 kişi bunu faydalı buldu
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Diğer ülkelerden en iyi değerlendirmeler

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Robert J.
5 yıldız üzerinden 5,0 8-18-21 to 10-28-21 review
ABD’de 28 Ekim 2021 tarihinde değerlendirildi
Renk: Siyah (003)Numara: 45 EUDoğrulanmış Alışveriş
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Robert J.
5 yıldız üzerinden 5,0 8-18-21 to 10-28-21 review
ABD’de 28 Ekim 2021 tarihinde değerlendirildi
I work for FedEx as a courier. Purchased these shoes specifically for work and only use them when I'm on the clock.
I avg around 15k-20k steps per day according to my fitbit and give shoes a run for their money while working in all weather conditions, doing heavy lifting, pushing and pulling hand trucks, climbing in and out of the vehicle with non-slip steal flooring. I need lightweight and durable shoes, and for the price, these are some quality shoes.
Anyone on their feet for hours at work.. hospitality, service industry, warehouse (provided you don't need safety shoes), you can't go wrong with a pair of these.
I can't speak for anyone else, but I've had nothing but good luck with all my previous under armour shoes and will continue to keep purchasing them.
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329 kişi bunu faydalı buldu
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colin gill
5 yıldız üzerinden 1,0 Injured from the trainers
Birleşik Krallık’ta 4 Nisan 2022 tarihinde değerlendirildi
Doğrulanmış Alışveriş
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colin gill
5 yıldız üzerinden 1,0 Injured from the trainers
Birleşik Krallık’ta 4 Nisan 2022 tarihinde değerlendirildi
The heel injured me, im on my feet all day and my heel is killing me and i have to wear these trainers untill i get home, hours away, not happy
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4 kişi bunu faydalı buldu
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Iain Ferguson
5 yıldız üzerinden 5,0 Very comfy
Birleşik Krallık’ta 26 Aralık 2021 tarihinde değerlendirildi
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Aaron fiori
5 yıldız üzerinden 5,0 Good Pair of Trainers!
Birleşik Krallık’ta 23 Haziran 2022 tarihinde değerlendirildi
Renk: Siyah (001)Numara: 45.5 EUDoğrulanmış Alışveriş
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simon
5 yıldız üzerinden 5,0 legit
Birleşik Krallık’ta 4 Temmuz 2022 tarihinde değerlendirildi
Renk: Lacivert (400)Numara: 44 EUDoğrulanmış Alışveriş
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