Çerez Tercihlerinizi Seçin

Çerez Bildirimimizde ayrıntılı şekilde açıklandığı üzere alışveriş yapmanızı sağlamak, alışveriş deneyiminizi iyileştirmek ve hizmetlerimizi sunmak için gerekli olan çerezleri ve benzer araçları kullanırız. Ayrıca, bu çerezleri müşterilerin hizmetlerimizi nasıl kullandıklarını anlamak (örneğin, site ziyaretlerini ölçerek) ve böylece iyileştirmeler yapabilmek için kullanıyoruz.

Kabul ederseniz, Çerez Bildirimimizde açıklandığı üzere, Amazon mağazalarındaki alışveriş deneyiminizin tamamlayıcısı olarak da çerezleri kullanacağız. Buna, benzersiz tanımlayıcı gibi standart cihaz bilgilerini depolayan veya bunlara erişen birinci ve üçüncü taraf çerezlerinin kullanılması dahildir. Üçüncü taraflar, kişiselleştirilmiş reklamları görüntülemek ve ölçmek, hedef kitle içgörüleri oluşturmak ve ürünleri geliştirip iyileştirmek amacıyla çerezleri kullanır. Bu çerezleri reddetmek, daha ayrıntılı seçimler yapmak veya daha fazla bilgi almak için "Çerezleri Özelleştir" öğesine tıklayın. Çerez Bildiriminde açıklandığı üzere, Çerez Tercihleri sayfasını ziyaret ederek seçimlerinizi dilediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Amazon'un kişisel bilgileri (Amazon Store sipariş geçmişi gibi) nasıl ve ne amaçla kullandığı hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen Gizlilik Bildirimimize bakın.

Çerezleri Özelleştir
Philips Hue ürünlerini keşfet
Gaming Week
Bilgisayar Aksesuarları

Bilgisayar Aksesuarları

Bilgisayar Bileşenleri

Bilgisayar Bileşenleri

Monitörler

Monitörler

Dizüstü ve Masaüstü Bilgisayarlar

Dizüstü ve Masaüstü Bilgisayarlar

Oyuncu Koltukları

Oyuncu Koltukları

Telefon, Televizyon ve VR

Telefon, Televizyon ve VR

Gaming Atıştırmalıkları ve İçecekler

Gaming Atıştırmalıkları ve İçecekler

Hobi ve Oyuncaklar

Hobi ve Oyuncaklar

MSI ürünlerini keşfet
Amazon Gaming Store
Mithrain izle
 
Bedava ve hızlı kargo, özel fırsatlar & fazlası
Ayda sadece 7,90 TL.

Öne çıkan ürünler

Previous page
  1. TP-Link Tüm Ev Mesh Wi-Fi 6 System DECO-X60-3P AX3000
    TP-Link Tüm Ev Mesh Wi-Fi 6 System DECO-X60-3P AX3000 TP-Link
    5.323,67TL
    (336)
  2. LG UltraGear 24GN53A-B 23.6 inch Gaming Monitor - FHD 1920x1080, TN, 144Hz, 1ms, AMD Radeon Freesync
    LG UltraGear 24GN53A-B 23.6 inch Gaming Monitor - FHD 1920x1080, TN, 144Hz, 1ms, AMD Radeon Freesync LG
    1.999,00TL
    Önceki Fiyat 2.121,34TL
    (1)
  3. Lenovo Legion 5 Pro Dizüstü Bilgisayar, 16" WQXGA, Intel Core i7-11800H, 16GB RAM, 1TB SSD, NVIDIA GeForc
    Lenovo Legion 5 Pro Dizüstü Bilgisayar, 16" WQXGA, Intel Core i7-11800H, 16GB RAM, 1TB SSD, NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti 5GB, FreeDOS, 82JF005TTX Lenovo
    21.999,00TL
    (2)
  4. Monster Abra A5 V16.7 Intel Core i5 11400H, 8GB RAM, 500GB M.2 SSD, GTX1650 4GB, 15.6" Mat LED FHD 144Hz
    Monster Abra A5 V16.7 Intel Core i5 11400H, 8GB RAM, 500GB M.2 SSD, GTX1650 4GB, 15.6" Mat LED FHD 144Hz FreeDOS MONSTER
    12.863,04TL
    (15)
  5. SteelSeries Qck Medium Gaming Mousepad - Maksimum Kontrol Sağlar - Oyun Sensörleri İçin Optimize Edilmiştir
    SteelSeries Qck Medium Gaming Mousepad - Maksimum Kontrol Sağlar - Oyun Sensörleri İçin Optimize Edilmiştir SteelSeries
    125,00TL
    (71.063)
  6. Logitech G G935 Kablosuz 7.1 Surround LIGHTSYNC Oyuncu Kulaklığı, PRO-G 50 mm Sürücüler, DTS Headphone:X 2.0,
    Logitech G G935 Kablosuz 7.1 Surround LIGHTSYNC Oyuncu Kulaklığı, PRO-G 50 mm Sürücüler, DTS Headphone:X 2.0, 12 Saat Pil Ömrü, 6 mm Katlanabilir LED Mikrofon, Siyah Logitech
    2.273,65TL
    Önceki: 2.846,20TL
    (19)
  7. Hawk Gaming Chair FAB V5 Oyuncu Koltuğu
    Hawk Gaming Chair FAB V5 Oyuncu Koltuğu Hawk Gaming Chair
    2.499,00TL
    Önceki: 2.699,00TL
    (26)
  8. TP-Link Deco-X20-3P AX1800 Mbps Tüm Ev Mesh Wi-Fi 6 Sistemi, Üçlü
    TP-Link Deco-X20-3P AX1800 Mbps Tüm Ev Mesh Wi-Fi 6 Sistemi, Üçlü TP-Link
    3.755,84TL
    (237)
  9. Red Bull Enerji İçeceği, 250 ml (4'lü Paket, 4x250
    Red Bull Enerji İçeceği, 250 ml (4'lü Paket, 4x250 ml) Red Bull
    49,95TL (12,49 TL / Adet )
    Önceki: 54,59TL
    (25)
  10. Red Bull Enerji İçeceği, Şeftali, 250 ml
    Red Bull Enerji İçeceği, Şeftali, 250 ml Red Bull
    12,95TL (51,80 TL / l )
    (34)
  11. Monster Tulpar T7 V20.4.1 Intel Core i7 11800H, 16GB RAM, 1TB M.2 SSD, RTX3060 Max-Performance 6GB, 17.3'&
    Monster Tulpar T7 V20.4.1 Intel Core i7 11800H, 16GB RAM, 1TB M.2 SSD, RTX3060 Max-Performance 6GB, 17.3'' Mat LED-FHD 144Hz, Windows 11 MONSTER
    26.099,00TL
    (1)
  12. Hawk Gaming Chair FAB V4 Oyuncu Koltuğu
    Hawk Gaming Chair FAB V4 Oyuncu Koltuğu Hawk Gaming Chair
    2.499,00TL
    Önceki: 2.699,00TL
    (26)
  13. Philips Hue Play 2'li Özel Başlangıç Seti (Bağlantı Köprüsü Dahil
    Philips Hue Play 2'li Özel Başlangıç Seti (Bağlantı Köprüsü Dahildir) Philips
    2.282,00TL
    Önceki: 2.407,19TL
    (33)
  14. LG UltraGear 32GN550-B, 32 inç Oyun Monitörü VA FHD (1920 x 1080, 1 ms, 165 Hz, HDMI, Ekran Portu, Gsync, Free
    LG UltraGear 32GN550-B, 32 inç Oyun Monitörü VA FHD (1920 x 1080, 1 ms, 165 Hz, HDMI, Ekran Portu, Gsync, FreeSync, Yüksekliği Ayarlanabilir ve Döndürülebilir) LG
    4.899,00TL
    (17)
  15. LG UltraGear Ergo 27GN88A 27 inch Gaming Monitor - QHD 2560x1440, Nano IPS, 144Hz , 1ms, NVIDIA G-sync
    LG UltraGear Ergo 27GN88A 27 inch Gaming Monitor - QHD 2560x1440, Nano IPS, 144Hz , 1ms, NVIDIA G-sync LG
    7.991,00TL
    (10)
  16. Logitech F710 Kablosuz Gamepad, 2.4 GHz Kablosuz Bağlantı Özelliği, Çift Titreşimli Bildirim Motoru, 4 Düğmeli
    Logitech F710 Kablosuz Gamepad, 2.4 GHz Kablosuz Bağlantı Özelliği, Çift Titreşimli Bildirim Motoru, 4 Düğmeli Hassas D-Pad, XID Modu, Gri Logitech
    508,49TL
    (416)
  17. MSI KATANA GF66 11UE-605XTR Dizüstü Bilgisayar, 15.6 FHD 144Hz, Core I7-11800H, 16GB RAM, RTX3060 6GB, 512GB S
    MSI KATANA GF66 11UE-605XTR Dizüstü Bilgisayar, 15.6 FHD 144Hz, Core I7-11800H, 16GB RAM, RTX3060 6GB, 512GB SSD, DOS, Siyah MSI
    19.999,00TL
    Önceki: 21.499,00TL
    (20)
  18. ASUS TUF Gaming VG279QM 27 HDR Gaming IPS Freesync Ve G-Sync Uyumlu 1920X1080 1MS 280Hz Dp HDMI MM Vesa 3 Yıl
    ASUS TUF Gaming VG279QM 27 HDR Gaming IPS Freesync Ve G-Sync Uyumlu 1920X1080 1MS 280Hz Dp HDMI MM Vesa 3 Yıl ELMB Sync, Pivot Monitör ASUS
    6.551,90TL
    (3.151)
  19. SteelSeries Qck Mini Gaming Mousepad - Maksimum Kontrol Sağlar - Oyun Sensörleri İçin Optimize Edilmiştir
    SteelSeries Qck Mini Gaming Mousepad - Maksimum Kontrol Sağlar - Oyun Sensörleri İçin Optimize Edilmiştir SteelSeries
    89,99TL
    (71.063)
  20. ASUS GeForce Dual RTX2060-12G-EVO 12GB GDDR6 192bit 1680MHz OC DVI 2xHDMI DP Ekran Kartı
    ASUS GeForce Dual RTX2060-12G-EVO 12GB GDDR6 192bit 1680MHz OC DVI 2xHDMI DP Ekran Kartı ASUS
    9.654,07TL
    (10)
  21. SteelSeries Qck Medium Prism - 2 Bölgeli RGB Aydınlatma - Gaming Mousepad
    SteelSeries Qck Medium Prism - 2 Bölgeli RGB Aydınlatma - Gaming Mousepad SteelSeries
    399,99TL
    (71.063)
  22. MSI 23.8 OPTIX G242 Gaming Monitör, FHD, IPS, 144HZ, 1MS, HDMI+DP
    MSI 23.8 OPTIX G242 Gaming Monitör, FHD, IPS, 144HZ, 1MS, HDMI+DP MSI
    2.599,00TL
    Önceki: 3.064,13TL
    (153)
  23. Philips Hue Lightstrip Gradient TV 55" Akıllı LED
    Philips Hue Lightstrip Gradient TV 55" Akıllı LED Şerit Philips
    2.020,53TL
    (24)
  24. Logitech G Pro X 7.1 Oyuncu Kulaklığı, Blue Voice Mikrofon Teknolojisi, 50 mm Hassas PRO-G Sürücüleri, DTS Kul
    Logitech G Pro X 7.1 Oyuncu Kulaklığı, Blue Voice Mikrofon Teknolojisi, 50 mm Hassas PRO-G Sürücüleri, DTS Kulaklık:X 2.0 Surround Ses, Profesyonel Tip USB Dijital Ses Kartı, Siyah Logitech G
    1.417,58TL
    (10.306)
  25. Lenovo IdeaPad Gaming 3 Dizüstü Bilgisayar, 15.6 inç FHD, Intel Core i7-11370H, 16GB RAM, 512GB SSD, GTX 1650
    Lenovo IdeaPad Gaming 3 Dizüstü Bilgisayar, 15.6 inç FHD, Intel Core i7-11370H, 16GB RAM, 512GB SSD, GTX 1650 4GB, FreeDOS, 82K100CMTX Lenovo
    15.499,00TL
  26. SM7B Dinamik Stüdyo Vokal Mikrofonu
    SM7B Dinamik Stüdyo Vokal Mikrofonu SHURE
    9.299,00TL
    (6.899)
  27. Philips Hue HDMI Sync Box
    Philips Hue HDMI Sync Box Philips
    2.999,00TL
    (65)
  28. Red Bull Enerji İçeceği, Şekersiz, 250 ml
    Red Bull Enerji İçeceği, Şekersiz, 250 ml Red Bull
    12,95TL (51,80 TL / l )
    (31)
  29. Shure MV7 Podcast Kit, Siyah
    Shure MV7 Podcast Kit, Siyah SHURE
    5.889,00TL
    (275)
  30. Monster Tulpar T7 V20.4 Intel Core i7 11800H, 16GB RAM, 500GB M.2 SSD, RTX3060 Max-Performance 6GB, 17.3'&
    Monster Tulpar T7 V20.4 Intel Core i7 11800H, 16GB RAM, 500GB M.2 SSD, RTX3060 Max-Performance 6GB, 17.3'' Mat LED-FHD 144Hz MONSTER
    21.887,04TL
    (1)
  31. LG UltraGear 27GN600-B 27" 1ms 144Hz G-Sync/FreeSync Premium IPS Full HD Gaming (Oyuncu) Mo
    LG UltraGear 27GN600-B 27" 1ms 144Hz G-Sync/FreeSync Premium IPS Full HD Gaming (Oyuncu) Monitör LG
    3.485,00TL
  32. MSI BRAVO 15 B5DD-208XTR Dizüstü Bilgisayar, 15.6 FHD 144Hz, Ryzen 5 5600H, 8GB RAM, RX5500M 4GB, 512GB SSD, D
    MSI BRAVO 15 B5DD-208XTR Dizüstü Bilgisayar, 15.6 FHD 144Hz, Ryzen 5 5600H, 8GB RAM, RX5500M 4GB, 512GB SSD, DOS, Siyah MSI
    12.999,00TL
    (35)
  33. Acer Nitro 5 AN517-52 Oyun Bilgisayarı, 17.3” FHD 144 Hz Ekran, Intel Core i5-10300H İşlemci, 16 GB Ram, 512 G
    Acer Nitro 5 AN517-52 Oyun Bilgisayarı, 17.3” FHD 144 Hz Ekran, Intel Core i5-10300H İşlemci, 16 GB Ram, 512 GB SSD, Harici RTX 3050 4 GB Ekran Kartı, Free DOS Acer
    15.183,80TL
    (29)
  34. Shure MV7 Premium Podcast Mikrofonu, Siyah
    Shure MV7 Premium Podcast Mikrofonu, Siyah SHURE
    5.239,00TL
    (2.872)
  35. Hawk Gaming Chair FAB V1 Oyuncu Koltuğu
    Hawk Gaming Chair FAB V1 Oyuncu Koltuğu Hawk Gaming Chair
    2.499,00TL
    Önceki: 2.699,00TL
    (26)
  36. AMD Ryzen 5 5600 İşlemci (Temel Hız: 3.5GHz, Maks. Güç hızı: 4.4GHz'e kadar, 6 çekirdek, L3 önbellek 32MB,
    AMD Ryzen 5 5600 İşlemci (Temel Hız: 3.5GHz, Maks. Güç hızı: 4.4GHz'e kadar, 6 çekirdek, L3 önbellek 32MB, Soket AM4) 100-10000927BOX, Siyah AMD
    3.820,00TL
    (98)
Next page
Gaming Store