Çerez Tercihlerinizi Seçin

Çerez Bildirimimizde ayrıntılı şekilde açıklandığı üzere alışveriş yapmanızı sağlamak, alışveriş deneyiminizi iyileştirmek ve hizmetlerimizi sunmak için gerekli olan çerezleri ve benzer araçları kullanırız. Ayrıca, bu çerezleri müşterilerin hizmetlerimizi nasıl kullandıklarını anlamak (örneğin, site ziyaretlerini ölçerek) ve böylece iyileştirmeler yapabilmek için kullanıyoruz.

Kabul ederseniz, Çerez Bildirimimizde açıklandığı üzere, Amazon mağazalarındaki alışveriş deneyiminizin tamamlayıcısı olarak da çerezleri kullanacağız. Buna, benzersiz tanımlayıcı gibi standart cihaz bilgilerini depolayan veya bunlara erişen birinci ve üçüncü taraf çerezlerinin kullanılması dahildir. Üçüncü taraflar, kişiselleştirilmiş reklamları görüntülemek ve ölçmek, hedef kitle içgörüleri oluşturmak ve ürünleri geliştirip iyileştirmek amacıyla çerezleri kullanır. Bu çerezleri reddetmek, daha ayrıntılı seçimler yapmak veya daha fazla bilgi almak için "Çerezleri Özelleştir" öğesine tıklayın. Çerez Bildiriminde açıklandığı üzere, Çerez Tercihleri sayfasını ziyaret ederek seçimlerinizi dilediğiniz zaman değiştirebilirsiniz. Amazon'un kişisel bilgileri (Amazon Store sipariş geçmişi gibi) nasıl ve ne amaçla kullandığı hakkında daha fazla bilgi almak için lütfen Gizlilik Bildirimimize bakın.